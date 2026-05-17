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[활기찬 노인일자리] 폐페트병이 새 가방으로…'쓰레기 제로' 앞장서는 어르신들

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  • 부산 금정구가 7일 노인일자리와 환경보호를 결합한 '우리동네 ESG센터'를 4년째 운영하고 있다.
  • 어르신들은 폐플라스틱·장난감을 수리·재활용해 탄소중립에 기여하고 아이들에게 환경 교육을 하며 자부심과 보람을 느끼고 있다.
  • 참여 어르신들은 경제적·정서적 만족이 크지만 노인일자리 경쟁률이 20대 1이라며 사업의 확대와 지속을 요구하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산 금정구 '우리동네 ESG센터 1호점'
버려진 장난감 고치고 환경도 가르치고
사랑방서 피는 노인 자립…학교도 편입
경쟁률 '20대 1'…일자리 더 많이 생겨야

[부산=뉴스핌] 신도경 기자 = 환경 보호와 소득을 창출이라는 두 마리 토끼를 잡은 부산 금정구 '우리동네 ESG센터 1호점'에서 만난 어르신들의 얼굴에는 자부심이 가득했다. 이곳에서는 버려진 장난감이나 폐플라스틱페트병·병뚜껑 등)이 어르신의 손길을 거쳐 가방, 조끼, 장난감으로 재탄생했다.

지난 7일 방문한 부산 금정구 '우리동네 ESG센터'에서는 노인일자리 참여자 60명이 버려지는 장난감과 폐플라스틱을 재활용하고 폐플라스틱을 활용한 환경 교육을 하고 있었다. 

노인일자리 참여자들이 7일 부산 금정구 '우리동네 ESG센터'에서 버려진 장난감을 수리하고 있다. [사진=보건복지부] 2026.05.17 sdk1991@newspim.com

'우리동네 ESG센터'에서 일하는 노인일자리 참여자들은 버려진 폐플라스틱을 모아 선별하고 분류하고 있다. PET순환팀 23명, 장난감순환팀 15명, 장난감 수리팀 3명, 안전손잡이 설치팀 4명, 인포메이션팀 9명, 도서관리팀 6명이 하루 5시간씩 주 3회 나와 일하고 있다. 4년동안 수거한 폐플라스틱 2만4309kg으로 3만629kg의 탄소중립 효과를 냈다.

공실을 이용한 '우리동네 ESG센터'는 2022년부터 시작해 올해 4년째다. 그동안 입소문을 타 어느새 부산 금정구의 사랑방이 됐다. 동네 아이들과 주민들은 자유롭게 센터를 방문해 시간을 보내고 있다. 특히, 노인일자리 참여자들은 이곳에서 몇십년 차이가 나는 아이들과 소통하고 자신의 가치를 보여주고 있었다.

현장에서 만난 장은영(64) 씨는 창간 때부터 함께한 베테랑이다. 센터 내 '키즈 라이브러리' 운영과 인포데스크 업무를 맡고 있다. 장 씨는 노인일자리에 참여하기 전에 37년 동안 도서관에서 일했다. 퇴직 후 공무원관리공단에서 환경 교육 강사를 모집한다는 공지를 보고 참여했다가 면접자의 추천을 받아 센터로 오게 됐다.

이충남(66) 씨는 조선소에서 배를 만들면 배를 검사하고 출항할 수 있도록 하는 회사에 근무했다. 퇴직 후 일거리를 찾다가 노인일자리에 참여하게 됐다. 그는 장난감 수리팀을 맡고 있다. 작년에는 육아종합지원센터에서 들어온 장난감 수리만 맡았는데 최근부터 주민들의 의뢰에 따라 재활용이 가능한 장난감을 고쳐 다시 돌려주는 일을 하고 있다.

이 씨는 "장난감을 수리하다 보면 너무 재미있다"며 "끝내 수리했을 때는 뿌듯함을 느낀다"고 했다. 그는 "젊었을 때는 직장동료와 대결 구조로 살았는데 지금은 서로 칭찬하고 격려하고 나머지 인생을 어떻게 마무리할 것인가에 대해 이야기를 주고 받으며 즐거운 생활을 하고 있다"며 웃었다. 이어 그는 "아름다운 공동체 속에서 일한다는 것 자체가 뿌듯하다"고 했다.

최수철(65) 씨는 35년 동안 중학교에서 학생들을 가르쳤다. 교직에 있던 선배의 추천으로 노인일자리에 참여하게 됐다. 아이들을 가르쳤던 경력을 살려 폐플라스틱을 활용한 환경 교육을 아이들과 시민을 대상으로 하고 있다. 인공지능(AI)을 이용해 만화 주인공들이 등장하는 교육 자료도 뚝딱뚝딱 만들고 있다.

최 씨는 "유치원 또는 초등 학생들은 환경에 관한 이야기를 하게 되면 굉장히 반응이 좋아 뿌듯하다"며 "저희의 힘은 미약하지만 이런 식으로 환경 교육이 조금씩 이뤄진다면 지금보다 미래 환경은 나아질 것이라는 희망을 갖게 된다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 신도경 기자 = 부산 금정구 '우리동네 ESG센터'에서 폐플라스틱, 버러진 장난감 등을 이용해 만든 물품 2026.05.17 sdk1991@newspim.com

'우리동네 ESG센터'는 배움의 터전이 되기도 한다. 장 씨는 센터에서 다양한 경험을 가진 다른 참여자들을 만나면서 끊임없이 성장하고 있다는 생각이 든다고 했다. 그는 더 잘하고 싶은 마음에 사회복지학에 다시 편입해 공부를 다시 하기로 했다.

장 씨는 "이제 성장이 끝난 줄 알았는데 아직도 동년배와 모여 많은 것들을 배우면서 성장하고 있다는 생각이 든다"며 "경제적 활동에 자긍심이 생기고 생활 자체가 윤택해지고 있다"고 설명했다.

현장의 참여자들은 높은 만족도를 보이면서도 일자리 지속성에 대한 불안감과 확대 필요성을 동시에 언급했다. 부산의 노인 인구 대비 일자리가 턱없이 부족해 경쟁률이 20대 1에 달하기 때문이다.

최 씨는 "10월이 다가오면 내년에도 일할 수 있을지 불안해하는 동료들이 많다"며 "시니어들의 역량을 활용할 수 있는 이런 일자리가 곳곳에 더 많이 생기길 바란다"고 전했다. 이 씨 역시 "자식에게 의지하지 않고 사회의 짐이 되지 않는 '자립하는 노인'이 되는 것이 곧 대한민국의 발전"이라며 목소리를 높였다.

sdk1991@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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