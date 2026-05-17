삼양그룹, 전주서 '자연사랑 파란마음 그림축제' 개최…1700명 참여

전국 어린이 600여명 참가…환경 그림대회·에코 플리마켓 운영

미래기술·지구환경 주제로 그림대회 진행…재활용 체험 프로그램도 호응

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 =삼양그룹과 휴비스가 어린이 환경축제 '자연사랑 파란마음 그림축제'를 열고 환경 보호 메시지 확산에 나섰다고 17일 전했다. 1996년 시작된 이 행사는 올해로 30년째를 맞은 삼양그룹의 대표 사회공헌 활동으로, 어린이들이 환경 문제를 쉽고 자연스럽게 체험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

지난 16일 전주 휴비스 공장에서 열린 '제28회 자연사랑 파란마음 그림축제'에는 전국 유치원생과 초등학생 약 600여명이 참가했으며, 가족을 포함한 전체 방문객은 약 1700명에 달했다. 이번 행사는 삼양그룹 장학재단인 수당재단과 휴비스, 삼양사, 삼양화성이 공동 주최했고, 전북특별자치도교육청 등이 후원했다.

삼양그룹과 휴비스가 지난 5월 16일 제28회 자연사랑 파란마음 그림축제를 개최했다. [사진=삼양그룹 제공]

그림대회는 '지구와 함께 즐거운 우리 동네, 미래기술과 숨 쉬는 우리 동네'를 주제로 진행됐다. 유치부와 초등학교 저학년부는 '지구와 함께 즐거운 우리 동네', 고학년부는 '미래기술과 함께 숨 쉬는 우리 동네'를 주제로 그림을 그리며 환경의 중요성을 표현했다. 참가 학생들은 약 4시간 동안 그림 작업에 참여하며 환경 보호와 지속가능성에 대해 생각하는 시간을 가졌다.

행사장에서는 그림대회 외에도 다양한 친환경 체험 프로그램이 운영됐다. 생크림 본드로 만드는 '지구 그립톡 꾸미기', 재활용 소재를 활용한 '걱정인형 키링 만들기', 계란판에 씨앗을 심는 '방울토마토 씨앗공 만들기' 등 어린이 눈높이에 맞춘 체험 부스가 마련됐다. 또 재사용 가능한 장난감과 책, 의류 등을 판매하는 '에코 플리마켓'도 함께 진행해 자원 순환의 의미를 체험할 수 있도록 했다.

최근 기업 ESG 활동이 단순 후원에서 체험형 교육 프로그램 중심으로 확대되는 가운데, 삼양그룹은 장기적으로 이어온 환경 교육 사회공헌 활동을 강화하고 있다. 삼양사 배용준 전주EP공장장은 "아이들이 즐겁고 안전한 환경에서 환경보호의 중요성을 자연스럽게 배우고 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com