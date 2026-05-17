중동전쟁에 공급망 불안 확산…정부, G20에 공동 대응 촉구

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제3차 재무차관·중앙은행부총재 회의 참석

경제성장, 글로벌 불균형, 채무재조정·금융 부문 논의 점검

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동전쟁 장기화로 인한 충격이 확대되는 가운데 우리 정부가 국제사회에 에너지·핵심광물 등 공급망 안정과 경제 복원력 강화를 위한 실질적 해법 마련을 촉구했다.

재정경제부는 17일 제3차 주요 20개국(G20) 재무차관·중앙은행부총재 회의에서 이 같은 방안을 제안했다고 밝혔다.

정부세종청사 중앙동 전경[사진=뉴스핌DB]

이번 회의는 지난 14~15일 미국 플로리다주 포트 로더데일에서 개최됐다. 오는 8월 열릴 G20 재무장관·중앙은행총재회의에 앞서 그간의 논의 결과를 점검하기 위해 마련됐다.

우리 정부는 전쟁 이후 추진 중인 비상경제 대응 현황을 소개했다. 물가와 공급망 안정, 피해기업 지원 등 국내 대응 사례를 설명하고, 에너지·핵심광물 등 공급망 안정과 경제 복원력 강화를 위한 G20 차원의 실질적 해법을 마련할 것을 제안했다.

경제성장 촉진 세션에서는 회원국들이 규제개혁, 혁신 생태계 조성 등 다양한 정책 사례를 공유했다. 지속가능한 성장을 위해 범정부 차원의 규제혁신 노력과 민간과의 긴밀한 소통, 기업친화적 환경 조성이 필요하다는 점도 강조됐다.

글로벌 불균형 세션에서는 과도한 불균형을 해소하기 위한 각국의 질서 있는 정책 대응 필요성이 논의됐다. 한국과 호주는 G20 글로벌 불균형 스터디그룹의 공동의장을 맡고 있다.

재경부는 선도 발언을 통해 스터디그룹의 논의 경과를 소개하고, 불균형 문제는 경상수지 흑자국과 적자국, 미국·중국·유럽연합(EU) 등 거대 경제권, 개도국 등 모든 국가가 함께 노력해야 부정적 파급효과를 줄일 수 있다고 강조했다.

금융 부문 세션에서는 생산적 금융을 위한 금융규제 개선과 외국환거래법 개정을 통한 가상자산 국경 간 거래 모니터링 근거 마련 사례가 소개됐다.

재경부 관계자는 "G20은 재무차관회의 논의 결과를 바탕으로 글로벌 불균형 등 실무 회의를 지속 운영할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com