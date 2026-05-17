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GTX 철근 누락에 오세훈 "현대건설 과실" vs 정원오 "안전 불감증"

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  • 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 17일 GTX-A 삼성역 철근 누락 논란은 현대건설의 실수라며 은폐 의혹을 반박했다.
  • 오 후보는 현대건설이 자체 오류를 인정·보고했고 보강책과 비용을 모두 책임지기로 했으며 안전에는 문제가 없다고 주장했다.
  • 정원오 민주당 후보는 서울시의 늑장 보고를 부실공사·안전 불감증 은폐 의혹으로 규정했고 국토부는 삼성역 구간 관리 문제로 감사를 착수했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

GTX-A 삼성역 3공구 철근 2열→1열로 시공…전체 기둥 62.5% 부실시공
정원호 전날 현장 긴급 방문…"부실 공사 그 자체…서울시 안전불감증"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 최근 불거진 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간 환승센터 철근 누락 논란에 대해 "현대건설의 실수"라며 더불어민주당 측의 은폐 의혹 제기를 정면으로 반박했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 오후 서울 강남구 잠실 MICE 공사 현장을 방문해 사업에 대한 설명을 하고 있다. 잠실 MICE 사업은 잠실종합운동장 일대를 국제회의·전시·문화·업무·숙박 기능을 갖춘 글로벌 마이스 복합단지로 조성하는 사업이다. 2026.05.15 jk31@newspim.com

17일 오전 오 후보는 서울 종로구 선거캠프에서 청년 내 집 마련 공약을 발표한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

그는 해당 부실시공 논란과 관련해 "그 구간 공사는 현대그룹이 본인들의 비용과 책임으로 진행하는 것"이라며 "현대건설이 설계 도면을 해석하는 과정에서 오류가 있었던 순수한 현대건설 측의 과실"이라고 선을 그었다.

이어 서울시의 사건 은폐 의혹에 대해서는 터무니없는 주장이라고 일축했다. 오 후보는 "서울시나 제3자가 먼저 잘못을 발견했다면 은폐 논란으로 번질 수 있지만, 이번 건은 현대건설이 스스로 실수를 인정하고 보고한 사안"이라고 강조했다. 아울러 "현대건설이 전문가들과 논의해 안전도가 더 상승하는 보강책을 냈고, 보완 대책 마련 비용도 전액 부담하기로 했다"며 "안전에는 크게 문제가 없을 것으로 판단한다"고 설명했다.

그러면서 "이런 건설회사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 것을 보니 정원오 (더불어민주당) 후보 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양이라는 생각이 든다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 오후 서울 중랑구 중랑천 일대에서 열린 서울장미축제에 방문하고 있다. 2026.05.15 ryuchan0925@newspim.com

앞서 정원오 후보는 이날 오전 해당 공사 현장을 긴급 방문해 "부실공사 그 자체이며, 서울시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러낸 일"이라고 강하게 비판했다. 정 후보 측은 시공사가 지난해 10월 말 철근 누락 사실을 확인해 서울시에 보고했음에도, 서울시가 6개월가량 지난 지난달 29일에야 국토교통부에 통보했다며 은폐 및 누락 의혹을 제기했다.

정 후보는 오 후보를 향해 "부실시공 사태를 언제 처음 보고받았고 어떤 조처를 했는지, 국토부 보고가 왜 다섯 달 반이나 지연됐는지 밝히라"고 공개 질의했다. 고민정 정원오 캠프 선대위 공동본부장과 이주희 민주당 원내대변인 역시 이번 사태를 "오세훈 전시행정의 결정판"으로 규정하며 맹공을 퍼부었다.

국토부는 지난 15일 "삼성역 구간 시공 오류를 인지한 후 한참이 지나서야 보고된 점 등 사업 관리에 문제가 있다"며 서울시와 국가철도공단을 상대로 감사에 착수했다.

문제가 된 곳은 복합환승센터 지하 5층에 위치한 GTX 승강장 부위다. 3공구에 해당되는 곳으로 시공사는 현대건설이다. 설계상 기둥 80본에 주철근을 2열로 배치해야 했으나, 실제로는 1열만 시공된 것으로 확인됐다. 전체 기둥의 62.5%에 달하는 50본이 준공 구조물 기준치를 충족하지 못하는 사태가 발생했다. 현대건설은 자체 조사 중 이를 파악하고 지난해 11월 서울시에 보고했으나, 서울시가 지난달 말이 돼서야 이를 보고하면서 은폐 및 누락 의혹이 일었다. 이에 서울시는 16일 설명 자료를 내고 그간의 상세한 경과를 공개하는 한편, 안전 점검과 보강 공법 검토를 즉각 실시했다고 해명했다.

dosong@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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