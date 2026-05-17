GTX 철근 누락에 오세훈 "현대건설 과실" vs 정원오 "안전 불감증"

GTX-A 삼성역 3공구 철근 2열→1열로 시공…전체 기둥 62.5% 부실시공

정원호 전날 현장 긴급 방문…"부실 공사 그 자체…서울시 안전불감증"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 최근 불거진 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간 환승센터 철근 누락 논란에 대해 "현대건설의 실수"라며 더불어민주당 측의 은폐 의혹 제기를 정면으로 반박했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 오후 서울 강남구 잠실 MICE 공사 현장을 방문해 사업에 대한 설명을 하고 있다. 잠실 MICE 사업은 잠실종합운동장 일대를 국제회의·전시·문화·업무·숙박 기능을 갖춘 글로벌 마이스 복합단지로 조성하는 사업이다. 2026.05.15 jk31@newspim.com

17일 오전 오 후보는 서울 종로구 선거캠프에서 청년 내 집 마련 공약을 발표한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

그는 해당 부실시공 논란과 관련해 "그 구간 공사는 현대그룹이 본인들의 비용과 책임으로 진행하는 것"이라며 "현대건설이 설계 도면을 해석하는 과정에서 오류가 있었던 순수한 현대건설 측의 과실"이라고 선을 그었다.

이어 서울시의 사건 은폐 의혹에 대해서는 터무니없는 주장이라고 일축했다. 오 후보는 "서울시나 제3자가 먼저 잘못을 발견했다면 은폐 논란으로 번질 수 있지만, 이번 건은 현대건설이 스스로 실수를 인정하고 보고한 사안"이라고 강조했다. 아울러 "현대건설이 전문가들과 논의해 안전도가 더 상승하는 보강책을 냈고, 보완 대책 마련 비용도 전액 부담하기로 했다"며 "안전에는 크게 문제가 없을 것으로 판단한다"고 설명했다.

그러면서 "이런 건설회사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 것을 보니 정원오 (더불어민주당) 후보 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양이라는 생각이 든다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 오후 서울 중랑구 중랑천 일대에서 열린 서울장미축제에 방문하고 있다. 2026.05.15 ryuchan0925@newspim.com

앞서 정원오 후보는 이날 오전 해당 공사 현장을 긴급 방문해 "부실공사 그 자체이며, 서울시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러낸 일"이라고 강하게 비판했다. 정 후보 측은 시공사가 지난해 10월 말 철근 누락 사실을 확인해 서울시에 보고했음에도, 서울시가 6개월가량 지난 지난달 29일에야 국토교통부에 통보했다며 은폐 및 누락 의혹을 제기했다.

정 후보는 오 후보를 향해 "부실시공 사태를 언제 처음 보고받았고 어떤 조처를 했는지, 국토부 보고가 왜 다섯 달 반이나 지연됐는지 밝히라"고 공개 질의했다. 고민정 정원오 캠프 선대위 공동본부장과 이주희 민주당 원내대변인 역시 이번 사태를 "오세훈 전시행정의 결정판"으로 규정하며 맹공을 퍼부었다.

국토부는 지난 15일 "삼성역 구간 시공 오류를 인지한 후 한참이 지나서야 보고된 점 등 사업 관리에 문제가 있다"며 서울시와 국가철도공단을 상대로 감사에 착수했다.

문제가 된 곳은 복합환승센터 지하 5층에 위치한 GTX 승강장 부위다. 3공구에 해당되는 곳으로 시공사는 현대건설이다. 설계상 기둥 80본에 주철근을 2열로 배치해야 했으나, 실제로는 1열만 시공된 것으로 확인됐다. 전체 기둥의 62.5%에 달하는 50본이 준공 구조물 기준치를 충족하지 못하는 사태가 발생했다. 현대건설은 자체 조사 중 이를 파악하고 지난해 11월 서울시에 보고했으나, 서울시가 지난달 말이 돼서야 이를 보고하면서 은폐 및 누락 의혹이 일었다. 이에 서울시는 16일 설명 자료를 내고 그간의 상세한 경과를 공개하는 한편, 안전 점검과 보강 공법 검토를 즉각 실시했다고 해명했다.

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