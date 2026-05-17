"딸기샌드 이제 사계절 먹는다"…CU, 생과일 샌드위치 상시화

매출 94% 급증·누적 200만개 판매…편의점 디저트 핵심 카테고리로 부상

복숭아·샤인머스캣·키위까지 라인업 확대…계절 경계 허무는 편의점 먹거리

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = BGF리테일 CU가 겨울철 한정 상품으로 여겨지던 생과일 샌드위치를 연중 판매 상품으로 확대한다. 계절 간식의 경계가 흐려지는 소비 트렌드 속에서 생과일 샌드위치를 편의점 핵심 디저트 카테고리로 육성하겠다는 전략이다.

17일 CU에 따르면 CU는 매년 겨울 딸기 샌드위치를 선보여왔으며, 해당 상품은 겨울철 샌드위치 매출 상위권을 꾸준히 유지하며 대표 시즌 상품으로 자리 잡았다.

CU, 생과일 샌드위치 사계절 판매. [사진=BGF리테일 제공]

CU는 지난해 겨울 딸기 샌드위치의 인기에 힘입어 키위, 샤인머스캣, 감귤 등 다양한 과일을 활용한 생과일 샌드위치 라인업을 확대했다. 그 결과 2025년 12월부터 2026년 4월까지 생과일 샌드위치 매출은 전년 동기 대비 94.3% 증가했다. 특히 딸기 샌드위치는 올해 3~4월에도 샌드위치 카테고리 매출 상위권을 유지하며 계절성을 넘어선 인기를 입증했고, 누적 판매량은 200만개를 돌파했다.

생과일 샌드위치의 흥행은 전체 샌드위치 매출 성장으로도 이어졌다. CU의 샌드위치 매출 증가율은 2024년 14.8%, 2025년 22.1%, 올해 1~4월 20.4%를 기록하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 업계에서는 편의점 디저트 소비가 단순 간식을 넘어 '가볍게 즐기는 식사 대용'과 '가성비 디저트' 수요까지 흡수하면서 관련 시장이 빠르게 커지고 있다는 분석이 나온다.

CU는 이 같은 흐름에 맞춰 이달 14일 복숭아를 활용한 '황복복복 우유샌드'를 새롭게 출시했다. 황도 4알과 우유크림을 넣어 과육 식감과 달콤한 풍미를 강조한 상품으로, 향후에도 다양한 제철 과일을 활용한 생과일 샌드위치를 순차적으로 선보일 계획이다. 김고니 BGF리테일 간편식품팀 MD는 "생과일 샌드위치가 특정 시즌 상품을 넘어 연중 즐길 수 있는 디저트 샌드위치 카테고리로 빠르게 자리 잡았다"며 "앞으로도 차별화 상품을 지속 확대해 편의점 핵심 매출 카테고리로 육성할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com