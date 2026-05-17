"편의점서 한강 노을 본다"…이마트24, 난지한강공원에 체류형 매장 출격

'라이더파크'·'비어캠프' 동시 오픈…라이딩·캠핑 수요 겨냥 공간 특화

270도 한강뷰에 캠핑 감성 더해…"상품 판매 넘어 머무는 편의점으로"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이마트24가 서울 난지한강공원에 체류형 콘셉트 편의점 '라이더파크(RIDER PARK)'와 '비어캠프(BEER CAMP)'를 열고 경험형 점포 확대에 나섰다. 단순 상품 판매를 넘어 한강을 찾는 시민들이 머물고 쉬어가는 공간으로 편의점을 재해석하며, 공간 경쟁력을 앞세운 차별화 전략을 강화하는 모습이다.

17일 이마트24에 따르면 이번에 문을 연 점포는 이마트24의 '한강르네상스난지 1·2호점'으로, 각각 약 160㎡(48평)와 119㎡(36평) 규모의 복층 구조로 운영된다. 1층은 음료·간편식 중심의 CVS 공간으로 구성했고, 2층은 캠핑과 휴식을 테마로 한 체류형 취식 공간으로 꾸몄다. 특히 두 점포 모두 2층을 통창 구조로 설계해 한강 풍경을 270도 파노라마 뷰로 즐길 수 있도록 했으며, 일부 공간에는 개방형 폴딩도어를 적용해 계절감을 살렸다.

이마트24 라이더파크 외관. [사진=이마트24 제공]

점포별 콘셉트도 상권 특성에 맞춰 차별화했다. '라이더파크'는 자전거 이용객이 많은 난지한강공원 입지를 반영해 라이더 전용 휴식 거점으로 꾸며졌다. 에너지드링크와 컵얼음, 파우치 음료를 강화했고, 일반 점포 대비 약 2배 수준의 봉지라면 상품군을 운영해 '한강라면' 수요를 겨냥했다. 자전거 이용객을 위한 전용 거치대와 취식 테이블도 별도로 마련해 편의성을 높였다.

반면 '비어캠프'는 공연장과 반려동물 캠핑장 인근이라는 입지 특성을 반영해 맥주 특화 매장으로 기획됐다. 2층에는 총 7대의 맥주 전용 냉장고를 설치했고, 가성비 맥주팩과 안주류를 강화해 그룹 단위 방문객 수요를 공략한다. 또 6월 말까지 삿포로 브랜드존을 운영하며 시즌별 주류 브랜드 협업과 시음 행사도 확대할 계획이다.

이번 점포에는 국내 캠핑용품 브랜드 카고컨테이너와 협업한 '도심 속 캠핑' 공간도 적용됐다. 캠핑 체어와 테이블 등을 배치해 실제 캠핑장 같은 분위기를 구현했으며, 상품 체험과 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 구성했다.

mkyo@newspim.com