민주당 강원도당, 원강수 원주시장 후보 고발…공직선거법 위반 혐의

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 강원도당은 17일 국민의힘 원강수 원주시장 후보를 허위사실 유포 등 공직선거법 위반으로 강원선관위에 고발 조치했다고 밝혔다. 국민의힘 강원도당에는 유감을 표했다.

더불어민주당강원도당.[뉴스핌 DB] 2025.07.17 onemoregive@newspim.com

더불어민주당 강원도당은 "국민의힘 강원특별자치도당은 지난 15일 구자열 후보의 학력과 관련해 사실과 다르게 발표해 유권자의 판단을 왜곡하려 했다. 그러나 조사결과 국민의힘의 주장은 사실과 다를뿐 아니라 일부 내용은 추측과 왜곡에 근거한 것으로 확인됐다"고 주장했다.

이어 "국민의힘 강원도당의 이 같은 행위는 단순한 정치적 공방을 넘어서 특정 후보의 명예를 훼손하고 선거에 영향을 미치기 위한 허위 사실 유포로 간주될 수 있으며, 공정선거 질서를 심각하게 훼손하는 중대한 사안"이라고 강조했다.

이에 더불어민주당 강원특별자치도당은 관련 자료를 선거관리위원회에 제출했으며 조사에 신속하고 철저한 진행을 요청했다.

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