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김경수, '양산대전환 3대 프로젝트' 공약 발표…"양산 부울경 메가시티 중추"

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  • 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 17일 양산대전환 프로젝트를 발표했다.
  • 아이 키우기 좋은 도시 조성, 의생명 혁신파크, 미래 물류거점 등 3대 과제를 제시했다.
  • 광역철도·도로망·관광 인프라 확충으로 양산을 부울경 메가시티 중심축으로 만들겠다고 했다.

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양산, 아이 키우기 좋은 도시 조성
도립 어린이 복합문화체험관 건립
공공임대주택 3000호 공급 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 양산을 부울경 메가시티의 중추 도시로 만들겠다며 보육·의생명·물류를 아우르는 '양산대전환 프로젝트'를 제시했다.

김 후보는 17일 경남 창원시 선거사무소에서 양산권 공약발표 기자회견을 열고 "양산은 경남에서 가장 역동적으로 성장하는 도시이자 부산과 울산을 잇는 부울경 메가시티의 핵심 거점"이라며 "젊은 도시 양산의 성장 잠재력에 새로운 성장엔진을 더해 부울경 메가시티의 중심축으로 만들겠다"고 밝혔다.

아이 키우기 좋은 도시 조성, 부산대 양산캠퍼스 유휴부지 의생명 혁신파크 조성, 양산ICD 미래 물류거점 구축 등 세 가지 핵심 과제를 발표했다. 

더불어민주당 김경수 경남지사 후보와 조문관 양산시장 후보가 17일 오후 경남 창원시 선거사무소에서 양산권 공약발표 기자회견을 하고 있다.[사진=김경수 선거캠프] 2026.05.17

먼저 보육·돌봄·의료·주거를 아우르는 생활밀착형 지원체계를 구축해 '아이 키우기 좋은 도시'를 조성하겠다고 했다.

이를 위해 경남도립 어린이 복합문화체험관 '꿈마루'를 건립하고 '경남형 온동네 돌봄포털'을 통해 돌봄 서비스를 일괄 신청할 수 있도록 할 계획이다. 양산 8개 행정동에는 다함께돌봄센터를 확대 설치한다.

소아 의료 분야에서는 달빛어린이병원과 권역응급소아야간클리닉, 새벽별어린이병원을 연계한 24시간 진료체계를 구축하고 양산부산대병원을 권역 거점 상급종합병원으로 육성하겠다고 밝혔다.

주거 분야에서는 '방 세 칸 주거권' 보장과 공공임대주택 3000호 공급, 청년 연구자와 창업가를 위한 다양한 형태의 주택 공급도 추진한다.

부산대 양산캠퍼스 유휴부지는 '의생명 혁신파크'로 조성한다. 경남도와 양산시, 정부 부처, 부산대가 참여하는 협의체를 구성해 활용 방안을 마련하고 해당 부지를 도시첨단산업단지로 지정해 바이오 기업과 연구기관을 유치할 계획이다.

연구·임상·생산·수출이 연계된 산업 생태계 구축을 목표로 한다. 지역 주력 산업의 의료기기 분야 전환도 지원한다.

양산ICD는 미래형 내륙 물류거점으로 전환한다. UN 국제물류센터 동북아 거점 유치를 추진하고 도지사 직속 전담 조직을 운영한다. 바이오 소재와 의약품 등을 위한 콜드체인 물류 특화구역도 조성해 동남권 물류 기능을 강화한다는 구상이다.

기자회견에 함께한 조문관 양산시장 후보는 광역철도 구축과 도로망 확충 등 교통 개선 방안을 제시했다. 부산~양산~울산 광역철도 조기 추진과 함께 천성산터널 구간 연결, 하이패스 IC 확충, 국도 우회도로 완공 등을 통해 도심 교통체계 개선을 추진하겠다고 약속했다.

관광 분야에서는 통도환타지아 활용과 수변 관광벨트 조성 등을 통해 체류형 관광 기반을 확대하겠다고 했다.

김 후보는 "양산대전환은 도시 기능과 시민 삶을 바꾸는 구조적 변화"라며 "장기 현안을 해결해 부울경 메가시티의 새로운 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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