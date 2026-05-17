박완수 경남지사 후보 "마산 롯데백화점에 도 산하 4개 기관 이전 추진"

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소상공인 지원과 교육 강화

청년 창작·창업 공간 활용

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 국민의힘 경남지사 후보는 문을 닫은 마산 롯데백화점 건물에 경남도 산하 출자·출연기관 4곳을 묶어 이전하는 방안을 추진하겠다고 17일 밝혔다.

박 후보는 "마산 롯데백화점 폐점 이후 침체된 지역 상권과 경제를 살리기 위해 도 산하 기관 이전을 추진하겠다"며 "행정 기능과 함께 청년 창작·창업·문화 활동 공간으로 활용하겠다"고 말했다.

박완수 국민의힘 경남지사 후보[사진=박완수 후보 선거캠프] 2026.05.06

이전 대상은 경남신용보증재단, 경남투자경제진흥원, 경남관광재단, 경남인재평생교육진흥원 등 4개 기관이다.

박 후보는 경남신용보증재단과 경남투자경제진흥원을 마산 지역에 전진 배치해 소상공인 지원의 현장 대응력을 높이고 인근 상권 회복을 뒷받침한다는 구상이다.

경남관광재단의 경우 마산항과 마산어시장 일대를 중심으로 한 관광 정책을 현장에서 기획·집행하는 거점으로 삼고 경남인재평생교육진흥원 이전을 통해 지역 교육 기반을 강화한다는 계획이다.

박 후보는 "신용보증재단과 인재평생교육진흥원은 이미 신축·이전 계획이 진행 중인 만큼 마산 이전이 충분히 가능하다"고 설명했다.

그러면서 "현재 신용보증재단 이전 예정 부지에 대해서는 관계 기관 협의를 거쳐 도심형 청년임대주택을 조성하는 방안을 검토하겠다"고 강조했다.

박 후보는 "경남지사에 당선되면 관계 기관들과 신속히 협의해 마산 롯데백화점 폐점으로 인한 주민 불편과 우려를 줄이겠다"며 "침체된 인근 지역이 새로운 성장 기회를 맞을 수 있도록 적극 추진하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com