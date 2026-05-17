국민의힘 "삼성노조, 파업 도박 철회해야"...민주당에도 비난 화살

"K-칩스법 발목 잡던 민주당의 위선…불법 집단행동엔 엄정 대처"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 17일 총파업을 예고한 삼성전자 노동조합을 향해 "국민 경제를 볼모로 잡은 무모한 파업 도박을 당장 철회하라"고 촉구했다. 더불어민주당을 향해서도 "국가적 골든타임을 빼앗는 '입틀막 중재'를 멈추라"고 비판했다.

박충권 국민의힘 중앙선선거대책위원회 공보단장은 이날 논평을 통해 "삼성전자 노조의 총파업 으름장에 대한민국 반도체 생태계가 벼랑 끝으로 내몰린 가운데, 총파업을 나흘 앞두고 내일(18일) 협상이 재개된다"며 이같이 밝혔다.

박충권 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

박 단장은 "사측은 교섭위원을 교체하며 협상 재개에 안간힘을 썼고, 이재용 회장은 대국민 사과에까지 나섰다"면서 "그러나 노조는 여전히 '선파업' 강경론을 굽히지 않아 국민적 공분을 사고 있다"고 지적했다.

이어 "청와대는 황당한 '국민배당금' 포퓰리즘으로 노조의 N% 성과급이라는 초법적 요구를 부추기고 있다"며 "특히 민주당이 일방적으로 밀어붙여 시행된 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)으로 인해 기업이 쟁의행위에 대한 손해배상조차 청구하기 힘든 족쇄를 채워놓았다"고 비판했다.

그는 "과거 반도체 생태계를 살릴 'K-칩스법'(조세특례제한법 개정안)은 '대기업 특혜'라며 악착같이 발목을 잡던 민주당이 호황이 오자마자 숟가락부터 얹으려는 모습은 참으로 위선적"이라고 했다.

박 단장은 정부의 역할에 대해 "무모한 노조 눈치 보기가 아니라, 국가 기간산업의 심장을 멈추려는 불법적 집단행동에 법과 원칙에 따라 엄정하게 대처하는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "글로벌 D램 시장 점유율 36%인 삼성전자가 멈추면 1천700여 곳의 협력사가 무너지고 대한민국 경제는 회복 불능의 재앙을 맞이하게 된다"고 우려했다.

마지막으로 박 단장은 노조를 향해 "파국을 부르는 무모한 행위를 중단하고, 국민 경제와 민생을 위해 즉각 이성을 되찾아 내일 재개되는 협상 테이블에 진정성 있게 임해야 한다"고 거듭 촉구했다.

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