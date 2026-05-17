복지부, '그냥드림' 전국 확대…"먹거리·생필품 제공"

5개월 동안 9만7926명 물품 지원

1만255명 읍면동 복지센터 연계

하반기에 맞춤형 물품 보강 지원

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 먹거리 등을 지원하는 '그냥드림' 사업이 전국에서 시행된다.

보건복지부는 오는 18일부터 그냥드림 본사업을 시행한다고 17일 밝혔다.

그냥드림 시범사업장. [서울시 제공]

그냥드림 사업은 갑작스러운 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다. 물품 지원 이후에는 상담과 복지서비스 연계를 통해 복지 사각지대를 해소하고 안정적인 생활 기반 마련을 지원하고 있다.

상담결과 추가적인 지원이 필요한 이용자는 읍면동 맞춤형복지팀으로 연계해 추가 상담을 실시한다. 읍면동 맞춤형복지팀 추가 상담 완료 후 지속적 지원이 필요하다고 인정된 경우 이용 가능하다.

복지부는 시범사업 결과를 바탕으로 실질적 지원이 필요한 국민이 지원받을 수 있도록 이용 절차를 개선한다. 1차 이용 시 이용자가 자가 체크리스트를 작성해 스스로 위기 상황과 지원 필요성을 확인하도록 한다. 현장 담당자가 이용이 필요한지에 대한 판단을 할 수 있도록 재량권을 강화한다.

위기 상황에 놓인 취약계층은 더 적극적으로 발굴하고 지원한다. 복지부는 경찰청과 협력해 경찰이 현장 활동 과정에서 도움이 필요한 경우는 가까운 그냥드림 사업장을 이용할 수 있도록 안내한다.

아울러 '좋은 이웃들' 등 지역사회 복지안전망과 협력해 도움이 필요한 국민을 선제적으로 발굴할 계획이다. 하반기부터는 건강취약자를 고려해 당분을 줄인 식품, 씹기 편한 음식 등 맞춤형 물품을 보강해 세심한 서비스를 제공할 예정이다.

복지부는 그냥드림을 이용하는 분들에게 불편함이 없도록 과도한 대기, 부적정 이용 등 사업 취지에 맞지 않는 운영 사례에 대한 점검을 실시할 계획이다. 그 결과 우수한 사업장을 포상하고 운영 개선이 필요한 사업장에는 현장 지도와 운영 조정 등을 통해 꼭 필요한 국민에게 지원이 이루어지도록 할 방침이다.

그냥드림 사업은 지난해 12월부터 4월 30일까지 전국 68개 시군구, 129개소의 사업장에서 운영됐다. 사업 시행 후 5개월 동안 총 9만7926명에게 물품을 지원했고 이 중 1만255명을 읍면동 복지센터로 연계해 복지 사각지대에 놓여 있던 위기가구 1553가구를 발굴했다. 물품 확보부터 위기가구 사례 관리까지 사업 전 과정에서 민·관 협업을 추진해 민간후원 116억원을 확보하는 등 민·관 협업 기반의 복지안전망을 마련했다.

정은경 장관은 "먹는 문제로 고통받는 국민이 없도록 그냥드림 사업을 연내 전국으로 확대하겠다"며 "꼭 필요한 분들이 그냥드림을 먼저 이용할 수 있도록 국민 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com