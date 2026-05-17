김민석 총리 "18일 삼성전자 교섭, 마지막 기회…피해 우려 시 긴급조정 강구"

"삼성 파업 경제 피해 100조원 이르러"

"파업, 반도체 산업 스스로 무너뜨려"

"고집보다 타협을 통해 합의점 마련"

"노사, 상생 길을 함께 찾아달라" 당부

[서울=뉴스핌] 신도경 기자 = 김민석 국무총리가 17일 삼성전자 파업과 관련해 "사실상 마지막 기회인 내일 사후 조정에서 노사가 반드시 성과를 내주시기를 온 국민과 함께 간절히 요청드린다"며 "파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급 조정을 포함한 가능한 한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 10시 30분 정부서울청사 브리핑실에서 '삼성전자 파업 관련 대국민 담화 공지'를 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다.왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관, 김 총리, 김정관 산업통상부 장관.2026.05.17 gdlee@newspim.com

김 총리는 "삼성전자 노조의 총파업 예고일이 불과 4일 앞으로 다가온 가운데 정부는 이 사안을 논의하기 위해 오늘 오전 제2차 긴급관계장관회의를 개최했다"며 "현재 정부는 작금의 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다"고 말문을 열었다.

이어 "정부는 노사 양측이 자율적 대화를 통해 합의점을 도출할 것을 수차례 권고했다"며 "중앙노동위원회의 적극적인 조정을 통해 해결 방안을 모색해 왔다"고 설명했다. 그는 "그 결과, 삼성전자 노사가 오는 18일 교섭을 재개하기로 합의했다"며 "정부는 이를 진심으로 환영한다"고 입장을 밝혔다.

그러면서 "18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 기회"라며 "노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨서는 안 된다"고 당부했다. 그는 "삼성전자의 반도체 생산 차질은 개별 기업의 손실을 넘어 수출 감소, 금융시장 불안, 수많은 협력 업체들의 경영과 고용 악화, 국내 투자 위축 등 국민 경제 전반에 깊은 상처를 남길 것"이라며 "파업이 현실화될 경우 우리가 마주해야 할 경제적 손실은 상상을 초월하는 수준"이라고 경고했다.

김 총리는 "삼성전자의 반도체 공장은 단 하루만 정지되어도 최대 1조원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 예상된다"며 "더욱 우려되는 점은 반도체 생산 라인의 특성상 잠시의 멈춤이 곧 수개월의 마비로 이어진다는 사실"이라고 했다.

그는 "수백 개의 초정밀 공정을 연속적으로 수행해야 하는 반도체 생산은 잠시라도 가동이 멈추면 공정 내 제품을 전량 폐기해야 한다"며 "파업으로 웨이퍼 폐기가 발생하는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기되고 있다"고 밝혔다.

이어 김 총리는 "한 번 가동이 중단된 생산 라인을 다시 정밀하게 안정화하고 웨이퍼 가공 등 정상 생산체계를 회복하기까지는 수개월의 시간이 소요될 수 있어 그 피해가 더욱 커질 수 있다"며 "삼성전자는 대한민국 수출의 22.8%, 전체 시가총액의 26%를 차지하고 있으며 임직원 수만 12만명이 넘는 국내 최대 고용 기업이자 1700여개의 협력사와 함께하고 있는 우리 경제의 핵심축"이라고 설명했다.

김 총리는 특히 "무엇보다 우려되는 것은 글로벌 인공지능(AI) 반도체 전쟁에서 대한민국이 어렵게 확보한 전략적 우위를 경쟁국들에 통째로 내어 주게 된다는 점"이라며 "본격적인 성장 국면을 맞아 국가 경제의 반등을 이끌어야 할 중차대한 시점에서 발생하는 파업은 우리 반도체 산업 전반의 신뢰와 기반을 스스로 무너뜨리는 행위"이라고 비판했다.

김 총리는 "우리가 내부 갈등으로 멈춰서 있는 동안 해외 경쟁 기업들은 그 틈을 활용해 고객과 시장을 선점하고 글로벌 주도권을 확대해 나갈 것"이라며 "세계 각국이 반도체 시장 점유를 위해 필사적으로 투자 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 한 번 잃어버린 시장과 경쟁력은 다시 회복하기 어려울 수도 있다"고 우려했다.

삼성전자 노사를 향해 김 총리는 "노사 문제의 해법은 대립과 충돌이 아니라 신뢰에 기반한 대화와 책임 있는 협의를 통해 마련되어야 할 것"이라며 "삼성전자 노조는 파업을 고집하기보다 대화와 타협을 통해 합의점을 찾는 노력을 기울여 달라"고 부탁했다. 이어 "사측 역시 책임 있는 자세로 교섭에 임하여 노조의 목소리를 경청하고 노사 상생의 해법을 마련하기 위해 끝까지 노력해 달라"고 했다.

김 총리는 "삼성전자가 세계적인 기업으로 성장하며 이룬 성과는 노사 모두의 노력과 헌신이 있었기 때문에 가능했다"며 "산업단지 조성, 세제 지원 등 중앙과 지방정부의 파격적인 지원이 있었고 세계적인 통상 갈등 속에서 반도체 강국의 위상을 지키기 위해 국민 여러분께서는 아낌없는 신뢰와 성원을 보내 모두의 성과"라고 발언했다.

김 총리는 "사실상 마지막 기회인 내일 사후 조정에서 노사가 반드시 성과를 내주시기를 온 국민과 함께 간절히 요청드린다"며 "파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급 조정을 포함한 가능한 한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 경고했다. 그는 "노사 모두 대한민국 경제와 기업의 미래를 위한 상생의 길을 함께 찾아주시기를 거듭 부탁한다"고 거듭 강조했다.

sdk1991@newspim.com