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4월 운용사 수신 100조 육박 '역대 최대'

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  • 한국은행이 17일 4월 금융시장 동향을 발표하며 자산운용사 수신이 평가이익 영향 속 99조6000억원 급증했다고 밝혔다
  • 실제 신규 자금 유입은 4조원대에 그친 가운데 코스피 58% 급등과 MMF·채권형·기타 펀드 자금 유입, 국고채 금리 상승이 맞물렸다
  • 4월 중 가계·기업대출은 모두 확대된 반면 전세자금·기타대출과 은행 수신, 회사채는 감소 또는 위축되며 시장 내 자금 흐름의 온도차가 나타났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주식형 펀드 55.7조 급증…주가 급등 따른 '평가익 착시'
주담대 수요 회복세…월세 전환·기타대출 상환에 증가폭 제한
금리 변동성에 회사채 위축…결제·배당 수요 대출로 쏠림

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 4월 한 달간 국내 자산운용사 수신이 100조원 가까이 증가하며 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 코스피 급등에 따른 주식형 펀드 평가액 증가 영향이 컸다. 다만 평가이익을 제외한 실제 신규 자금 유입은 4조원대인 것으로 나타났다.

한국은행이 17일 발표한 '2026년 4월 금융시장 동향'에 따르면 자산운용사 수신은 99조 6000억원이라는 압도적인 증가세를 기록했다. 이는 관련 통계가 작성된 2004년 이후 역대 최대 증가 폭이다. 주식형 펀드가 55조 7000억원 급증하며 증가세를 주도했는데 이는 국내외 증시 상승에 따른 평가이익 확대와 신규 자금 유입이 영향을 미쳤다.

박민철 한국은행 시장총괄팀 차장은 "주식형 펀드의 경우 평가액이 반영되기 때문에 코스피 상승분이 크게 작용했다"며 "평가이익을 제외하고 실제 유입된 자금 규모는 4조원대 수준이며 이마저도 대부분 해외 주식형 펀드로 유입된 것"이라고 설명했다.

단기 자금 운용처인 머니마켓펀드(MMF) 역시 분기 말 재무비율 관리를 위해 인출했던 법인 자금이 재유입되며 24조 5000억원 증가했다. 채권형 펀드(3조 6000억원)와 기타 펀드(12조 9000억원)도 일제히 증가세로 돌아서며 자금 유입이 이어졌다.

[자료=한국은행]

코스피(KOSPI)는 지난 14일 기준 7981을 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 이는 3월 말 대비 58.0% 급등한 수치로, 반도체 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감이 시장을 주도한 결과다.

금리 시장에서는 국고채 금리가 4월 초 미·이란 간 휴전 합의 소식에 상당 폭 하락했으나, 하순 들어 변동성이 확대되며 반등했다. 종전 협상 지연에 따른 불확실성이 커진 가운데 한국의 1/4분기 국내총생산(GDP) 성장률 호조, 국내외 통화정책 기대 변화 등이 맞물린 결과다.

구체적으로 국고채 3년물 금리는 지난 14일 기준 3.65%로 3월 말 대비 0.10%p 상승했으며, 10년물은 4.09%로 0.21%p 올랐다. 반면 주요 단기시장금리는 MMF 자금 유입 등에 따른 견조한 수요로 소폭 하락했다.

은행권 가계대출은 다시 증가 폭을 키웠다. 4월 중 가계대출은 2조 1000억원 증가해 전월(5000억원) 대비 규모가 대폭 확대됐다. 다만 전년 동월(4조 7000억원)과 비교하면 증가 폭은 절반 수준에 머물렀다. 특히 주택담보대출이 2조 7000억원 늘어나며 증가세로 전환, 전체 상승세를 견인했다. 전세자금 수요 둔화에도 불구하고 연초 이후 주택 거래량 증가와 아파트 중도금 납부 수요 확대가 영향을 미쳤다.

박 차장은 "수도권 주택 시장을 중심으로 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 매물이 소화되면서 거래량과 가격 상승 폭이 확대된 영향이 있다"며 "주택 시장의 불안 요인이 남아 있어 추세적인 안정 여부는 더 지켜봐야 한다"고 제언했다.

반면 전세자금대출은 6000억원 줄어 지난 2월(-2000억원)과 3월(-4000억원)에 비해 감소 폭이 한층 가팔라졌다. 이는 임대차 시장 내 월세화 현상이 심화된 데다, 전세 물량 부족으로 인해 전세 대기 수요 중 일부가 중저가 매물 매매로 전환된 데 따른 것으로 풀이된다. 신용대출을 포함한 기타대출 역시 주식 시장 강세에 따른 개인의 대출 상환 등으로 6000억원 감소하며 전월 대비 하락 전환했다.

박 차장은 "지난 3월에는 주식 매수를 위해 기타대출이 늘었으나, 4월에는 개인이 주식을 순매도하고 차익을 실현하는 과정에서 대출 상환이 이뤄진 것으로 보인다"고 분석했다.

기업 자금 조달 시장에서도 대출 중심의 증가세가 뚜렷했다. 4월 중 은행 기업대출은 10조 7000억원 증가해 전월보다 규모가 확대됐다. 항목별로 중소기업 대출은 적극적인 대출 영업과 부가가치세 납부 수요가 맞물려 5조 7000억원 늘어나며 증가 폭을 키웠다. 대기업 대출 역시 배당금 지급 및 회사채 상환 수요 등으로 5조원 증가했다.

반면 회사채 시장은 금리 변동성 확대 영향으로 3조 9000억원 순상환을 기록하며 위축된 모습을 보였다. 기업들은 회사채 대신 기업어음(CP)과 단기사채 시장으로 발길을 돌렸다. 회사채 상환 목적의 발행과 분기 말 일시 상환분 재발행이 이어지며, 4월 중 4조 9000억원의 순발행을 기록하며 증가세로 돌아섰다.

금융기관 수신은 업권별로 희비가 갈렸다. 은행 수신은 부가가치세 납부와 배당금 지급 등 기업 자금 유출로 6조 8000억원 감소 전환했다. 수시입출식예금이 18조 8000억원 줄어들며 전체 수신 감소를 주도한 반면, 정기예금은 은행들이 대출 재원 마련과 규제 비율 관리를 위해 법인 자금 유치 노력으로 4조 7000억원 증가했다.

eoyn2@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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