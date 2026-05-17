국민의힘, 與 성평등위 무고죄 맞고발… "정원오 검증 '입틀막' 시도"

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주취 폭력 및 외박 강요 의혹 정조준

"형사 고발로 의혹 덮으려는 행태 좌시 안 해"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 17일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 주취 폭력 및 성매매 시도 의혹 검증에 나선 의원들을 공직선거법 위반 혐의로 고발한 더불어민주당 의원들을 무고죄로 맞고발하겠다고 밝혔다.

주진우 국민의힘 중앙선거대책위원회 '이재명 공소취소특검법 저지특위' 위원장은 이날 입장문을 내고 "성평등가족위원회 소속 서영교·이주희·김남희 민주당 의원들을 무고죄로 맞고발한다"고 했다.

주진우 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

주 위원장은 "정원오 후보의 주취 폭력에 시민들이 분노하는 것은 5·18 민주화운동을 팔아 피해자에게 책임을 미뤘기 때문"이라며 "과거 구의회 속기록에 나오는 '정원오 후보가 술집 여종업원에게 외박을 강요한 부분'은 명확히 짚고 가야 한다"고 주장했다.

이어 "주취 폭력 피해자는 당시 5·18 관련 논쟁은 없었다는 취지로 이미 증언했고, 외박 강요는 성매매 시도나 마찬가지"라며 "그렇기 때문에 성평등가족위 이인선 위원장과 국민의힘 위원들이 긴급 현안 질의를 열었던 것"이라고 설명했다.

그는 민주당 의원들의 고발 조치에 대해 "서영교·이주희·김남희 의원은 현안 질의에 참여하기는커녕 국민의힘 의원들을 공직선거법 위반으로 고발했다"며 "이는 정 후보에 대한 정당한 검증을 막고 형사 고발로써 '입틀막' 하려는 시도에 불과하다"고 비판했다.

그러면서 "민주당이 먼저 고발을 감행한 만큼, 이제 법정에서 증거 관계를 철저하고 정확하게 따질 수 있게 됐다"고 강조했다.

allpass@newspim.com