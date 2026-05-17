복지부, 노일일자리 노인역량활용 선도모델 우수사업 17건 선정

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'계속·신규 분야 평가' 결과 발표

시니어 선박검사원 등 대상 영예

"노인 경험, 사회적 가치로 전환"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인일자리 '노인역량활용 선도모델 사업' 중 성과가 탁월한 17개 모델이 올해의 우수사업으로 선정됐다.

보건복지부는 오는 18일 2026년 노인역량활용 선도모델 사업 평가 결과 지역사회 기여도가 높고 운영 성과가 탁월한 17개 사업모델이 우수사업으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

제주 시니어드론순찰대가 7일 제주 외돌개에서 해안 순찰을 하고 있다. [사진=한국노인인력개발원] 2025.11.11 sdk1991@newspim.com

'노인역량활용 선도모델 사업'은 노인일자리 중 신노년 시대의 전문성과 사회공헌기금 등 공공기관·민간기업 등의 자원을 활용해 지역 사회에 꼭 필요한 서비스를 제공하는 일자리 사업이다. 올해는 전체 150개 선도모델을 평가해 내실 있는 운영을 지속해 온 '계속사업' 분야와 사회적 현안 해결을 위해 참신한 기획력을 선보인 '신규사업' 분야로 우수모델 17건이 선정됐다.

선정된 계속사업 분야는 9건이다. 운영 노하우를 바탕으로 사업 목표를 안정적으로 달성하고 지역 내 필수 서비스로 정착한 사업모델이 선정됐다.

대상으로 선정된 '시니어 선박검사원' 사업은 2024년부터 시작된 사업으로 시니어 전문 인력을 활용해 해외 선박과 수입컨테이너 외래 병해충 유입을 선제적으로 예방했다. 2024년 대비 외부자원 181%, 일자리 창출 268.3% 증가라는 성과를 냈다.

최우수상으로는 폐광지역 주거 취약계층에 생활 수리 서비스를 제공하는 은빛 내일 마을 수리사 사업이 선정됐다. 무선국 검사 및 전자파 강도 측정 사업도 함께 이름을 올렸다.

신규 사업 분야는 8건이다. 제주특별자치도, 한국공항공사 제주공항과 협력한 시니어 공항안전 불법드론 감시단 사업이 대상으로 선정됐다. 항공보안 사각지대 해소에 기여하는 성과를 인정받아 현재 전국 5개 공항으로 확대 추진 중이다.

최우수상으로는 농림수산식품교육 문화정보원의 '농업 ON' 시니어 영농닥터사업과 BMC(부산도시공사) 생활돌봄서비스가 선정됐다. '농업 ON' 시니어 영농닥터사업은 은퇴한 농업 경력자들이 농가 현장 컨설팅 등을 제공하며 생활돌봄서비스는 독거노인 생활돌봄 서비스와 거동불편 노인 재활용 분리배출을 지원하는 사업이다.

복지부는 이번에 선정된 우수사업의 협력기관 및 수행기관 등을 격려하기 위해 복지부 장관상 11점, 한국노인인력개발원 원장상 9점 등 총 20개 기관에 상장과 포상을 실시할 예정이다.

임을기 복지부 노인정책관은 "이번에 선정된 협력기관의 우수사업은 신노년세대가 다양한 분야에서 지역 사회에 도움이 될 수 있다는 모범 사례"라며 "어르신들의 숙련된 경험이 사회적 가치로 전환될 수 있도록 사업을 내실화하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com