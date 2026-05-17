KB국민은행, 아시안뱅커지 선정 '대한민국 최우수 수탁은행' 12년 선정

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안정적 수탁 포트폴리오 및 전산시스템 높은 평가

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 지난 14일 아시안뱅커지가 주관한 'The Asian Banker Global Financial Markets Awards 2026'에서 '대한민국 최우수 수탁은행'으로 12년 연속 선정됐다고 17일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 14일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 'The Asian Banker Global Financial Markets Awards 2026'에서 이영주 수탁사업본부장(가운데)이 수상하고 있다. [사진=KB국민은행]2026.05.17 dedanhi@newspim.com

아시안뱅커지는 1996년 싱가포르에서 설립된 금융 산업 리서치 및 컨설팅 전문기관이다. 이 기관은 매년 각 금융 부문에 대해 심사를 진행해 최우수 금융사를 선정하고 있다.

이번 수상에서 아시안뱅커지는 KB국민은행의 안정적인 수탁 포트폴리오 및 전산시스템을 기반으로 한 전문 인력과 내부통제 시스템, 차별화된 서비스 제공 등이 높은 평가를 받았다고 전했다.

KB국민은행은 자산군에 대한 수탁 노하우를 바탕으로 고객과의 신뢰관계를 형성하고 고객의 요구에 부합하는 서비스를 제공해 왔다. 이로 인해 270여 거래기관과 7천여 개 펀드자산을 보관하고 관리하는 수탁기관으로서의 입지를 넓히고 있다.

KB국민은행 관계자는 "12년 연속 수상을 이뤄낸 것은 고객의 변함없는 관심과 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 고객가치 제고와 내부역량 강화를 통해 국내 최고의 수탁은행으로서 입지를 더욱 확고히 할 것"이라고 밝혔다.

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