삼성전자 갤럭시 워치, '미주신경성 실신' 5분 전 예측

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84.6% 정확도로 미주신경성 실신 징후 감지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 갤럭시 워치의 생체 신호 분석 기술로 미주신경성 실신을 발생 약 5분 전에 84.6% 정확도로 예측할 수 있다고 7일 밝혔다.

삼성전자와 중앙대학교광명병원이 공동으로 진행한 이번 연구는 유럽심장학회 학술지 '유럽심장저널-디지털헬스'에 게재됐다. 스마트워치를 활용해 실신 예측 가능성을 입증한 것은 세계 최초다.

연구 참여자가 갤럭시 워치를 착용한 채 생체 신호 데이터를 측정하고 있는 장면. [사진=삼성전자]

중앙대광명병원 순환기내과 조준환 교수 연구팀은 미주신경성 실신이 의심되는 환자 132명을 대상으로 기립경사 검사를 진행했다. 검사 중 환자들은 갤럭시 워치 6을 착용했고, 워치의 광혈류 측정 센서로 심박변이도 데이터를 실시간 수집했다. 수집된 데이터를 인공지능 알고리즘으로 분석한 결과 실신 발생 약 5분 전에 징후를 높은 정확도로 예측할 수 있었다.

미주신경성 실신은 과도한 긴장이나 스트레스로 인해 혈압이 급격히 떨어지면서 일시적으로 의식을 잃는 현상이다. 예기치 못한 낙상으로 인한 골절이나 뇌출혈 등 2차 상해로 이어질 수 있다.

조준환 중앙대학교광명병원 순환기내과 교수는 "실신의 평생 누적 유병률은 40%에 이르며, 이 중 3분의 1이 반복적인 실신을 경험한다"며 실신 위험을 실시간 감지하게 되면 전조증상을 느끼기 어려운 환자들의 사고를 예방하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.

갤럭시 워치8클래식 46mm 블랙. [사진=삼성전자]

실신 징후를 미리 예측하면 환자는 실신 전에 스스로 안전한 자세를 취하거나 주변에 도움을 요청할 수 있는 시간을 확보할 수 있다. 이는 낙상과 골절 등 2차 상해를 방지하는 데 도움이 될 수 있다.

최종민 삼성전자 MX 사업부 디지털헬스팀 상무는 "이번 연구는 웨어러블 기술을 통해 사후 관리 중심의 헬스케어를 사전 예방 중심으로 전환할 수 있는 가능성을 보여준 사례"라고 말했다.

kji01@newspim.com