LS에코에너지, 400kV 초고압 케이블 진출…글로벌 송전망 공략

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베트남 LS-VINA서 국제 인증·PQ 착수…내년 하반기 양산 목표

AI 데이터센터·해상풍력 수요 확대…고부가 전력 인프라 시장 겨냥

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS에코에너지가 400kV급 초고압 케이블 상용화에 나서며 글로벌 전력 인프라 시장 공략을 확대한다.

LS에코에너지는 베트남 생산법인 LS-VINA가 400kV급 초고압 케이블 국제 인증과 PQ(Prequalification) 절차에 착수한다고 7일 밝혔다. 회사는 약 1년간 성능 검증과 장기 운전 신뢰성 평가를 거쳐 내년 하반기 양산에 돌입할 계획이다.

PQ는 실제 송전망 적용을 전제로 시스템 전체의 장기 안정성을 검증하는 절차로, 글로벌 대형 송전망 프로젝트 수주를 위한 핵심 요건으로 꼽힌다.

LS에코에너지 하이퐁 생산 법인 LS-VINA 전경 [사진=LS]

LS-VINA는 현재 230kV급 초고압 케이블까지 생산하고 있다. 이번 프로젝트가 완료되면 LS에코에너지는 LS전선 본사 수준의 초고압 제품 포트폴리오를 확보하게 된다.

400kV급 케이블은 국가 기간 송전망과 대규모 산업단지, AI 데이터센터, 해상풍력·태양광 연계망 등에 적용되는 고부가 제품이다. 최근 AI 데이터센터 확산과 미국·유럽의 노후 전력망 교체 수요 증가로 글로벌 초고압 케이블 시장도 빠르게 성장하고 있다.

LS에코에너지는 최근 230kV급 케이블 미국 인증을 확보한 데 이어 400kV급 PQ까지 완료하면 글로벌 메이저 송전망 프로젝트 입찰 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

syu@newspim.com