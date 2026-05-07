여행객 위장 후 태국 등에서 유럽으로 대마 운반한 조직원 무더기 검거

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복잡한 운영 구조와 자금세탁 방식 드러나

국내외 마약 유통 방지 수사 확대 예정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남경찰청 광역범죄수사대는 태국·캐나다로부터 영국·벨기에 등 유럽으로 대마를 운반한 조직원 14명을 검거하고 이 중 7명을 구속했다고 7일 밝혔다.

경찰은 태국·유럽 유통 총책·관리책인 베트남인 2명과 태국·캐나다·영국 유통 총책인 중국인 1명을 특정해 마약거래방지법 적용으로 인터폴 적색수배를 요청했다.

피의자 및 범죄사실 요지[표=경남경찰청] 2026.05.07

경찰에 따르면 이들은 지난해 3월부터 12월까지 태국과 캐나다에서 대마 350㎏를 확보한 뒤 여행객으로 위장해 캐리어(15~70㎏)에 나눠 넣어 수하물 위탁방법으로 영국·벨기 등으로 운반한 혐의를 받고 있다.

검거된 인원은 운반책 8명, 관리책 2명, 모집총책 2명, 자금세탁책 2명이다.

경찰은 조직원 범죄수익 6023만 원에 기소 전 추징보전 조치를 취해 환수를 추진 중이다.

경찰 조사 결과, 총책이 태국 농장 재배나 구매로 대마를 확보한 뒤 내국인 모집총책을 통해 운반책을 모집했다. 지시 체계는 총책→관리책→모집총책→운반책 순으로 출국·캐리어 전달·인증 사진 보고를 거쳤으며, 성공 시 가상화폐 등으로 500만~1000만원 수당을 지급했다.

적발 시 '내용물 모르고 운반' 진술을 학습했으나, 자금 추적·압수수색으로 공모 사실이 드러났다.

이들은 영국·벨기에 등에서 한국 국민에게 ETA 전자여행허가와 자동 입국심사를 허용해 입국 심사를 간소화한 점을 노렸다. 4명은 현지 적발돼 벨기에·튀르키예 수감 중이며, 추방자도 국내 수사로 검거됐다

경찰은 "국가 간 마약 유통 피의자는 국내외 엄중 처벌을 받을 수 있어 단기 고수익 아르바이트 명목 물품 운반 제안을 거절해야 한다"면서 "관계부처와 협업해 국내외 마약 유통 방지와 초국가 범죄 대응을 강화할 계획"이라고 말했다.

news2349@newspim.com