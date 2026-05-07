전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

마이크로소프트, AI 에이전트 보안·관리 플랫폼 '에이전트 365' 출시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 마이크로소프트가 AI 에이전트의 보안과 거버넌스를 통합 관리하는 플랫폼 '에이전트 365'를 정식 출시했다.
  • 에이전트 365는 디펜더와 인튠을 통해 로컬·클라우드 환경의 에이전트를 식별하고 비관리 에이전트를 차단한다.
  • AWS, 구글 클라우드와 레지스트리를 동기화해 멀티 클라우드 환경에서 에이전트를 자동 탐지하고 관리할 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 마이크로소프트가 AI 에이전트의 보안과 거버넌스를 통합 관리하는 플랫폼 '에이전트 365'를 정식 출시했다.

조직 전반으로 빠르게 확산되는 AI 에이전트가 보안 팀의 통제 범위를 벗어나 운영되는 사례가 증가하고 있다. 에이전트가 도구를 자율적으로 호출하거나 다른 에이전트와 상호작용하는 과정에서 데이터 과다 공유, 도구 오용, 권한 남용 등이 발생할 수 있다.

마이크로소프트, AI 에이전트 보안·거버넌스 통합 관제 플랫폼 '에이전트 365' 정식 출시 [사진=마이크로소프트]

에이전트 365는 마이크로소프트와 에코시스템 파트너의 에이전트를 통합 관측·관리·보호하는 제어 플랫폼이다. 조직은 사용자를 대신하는 '위임된 액세스'와 백그라운드에서 작동하는 '자체 액세스' 방식으로 에이전트를 관리할 수 있다.

마이크로소프트는 디펜더와 인튠을 통해 로컬 및 클라우드 환경의 에이전트와 섀도우 AI를 식별하고 비관리 에이전트를 차단할 수 있도록 지원한다. 윈도우 디바이스의 오픈클로를 시작으로 깃허브 코파일럿 CLI, 클로드 코드 등 로컬 에이전트에 대한 탐지 및 관리 역량을 강화할 예정이다.

에이전트 365 레지스트리를 통해 로컬 에이전트 인벤토리가 디펜더와 인튠에서도 제공돼 IT·엔드포인트 관리·보안 조직이 동일한 관점에서 현황을 파악할 수 있다.

에이전트와 연결된 디바이스, MCP 서버, 관련 ID 및 접근 가능한 클라우드 리소스 간의 상관관계를 시각화해 리스크 평가 체계를 강화했다. 보안 팀은 인프라 노출 범위와 잠재적 영향력을 정밀하게 평가할 수 있다. 에이전트가 민감 데이터 접근 및 유출을 시도할 경우 디펜더는 코딩 에이전트 등을 차단하고 사고 맥락이 포함된 알림을 생성해 보안 팀의 조사·대응을 지원한다.

마이크로소프트는 AWS 베드록 및 구글 클라우드와 레지스트리를 동기화해 멀티 클라우드 환경에서 에이전트를 자동 탐지하고 수명 주기를 관리할 수 있도록 지원할 예정이다. 젠스파크, 젠사이, 에그나이트, 젠데스크 등 에코시스템 파트너 에이전트와 카시스토, 코어AI, n8n 등 에이전트 팩토리 기반 에이전트도 별도의 통합 작업 없이 에이전트 365에서 관측·관리·보호할 수 있다.

에이전트 전용 클라우드 PC 환경인 윈도우 365 포 에이전트의 공개 프리뷰(미국 한정)도 선보였다. 에이전트가 조직의 보안 정책과 ID 관리 통제가 적용된 안전한 환경에서 애플리케이션과 상호작용할 수 있도록 지원한다.

마이크로소프트는 엔트라의 네트워크 제어 기능을 코파일럿 스튜디오와 로컬 에이전트까지 확대 적용한다. 보안 팀은 네트워크 계층에서 에이전트 트래픽을 검사하고 미승인 AI 사용을 식별·제한해 승인된 웹 목적지로의 연결만 허용할 수 있다. 위험한 파일 이동을 필터링하고 악성 프롬프트 기반 공격을 차단하는 데도 도움을 준다.

자산 컨텍스트 매핑과 정책 기반 제어, 런타임 차단·알림은 오는 6월 인튠과 디펜더 공개 프리뷰로 에이전트 365에서 제공될 예정이다.

액센츄어, 베히텔, 캡제미니, 인사이트, KPMG, 프로티비티, 슬라롬 등 출시 파트너들이 마이크로소프트와 협력해 기업 고객의 도입을 위한 거버넌스 워크숍과 컨설팅 서비스를 지원한다.

에이전트 365는 현재 마이크로소프트 365 E7 라이선스에 포함돼 있으며, 필요시 사용자당 월 15달러의 단독 라이선스로도 이용 가능하다.

yuniya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
사진
삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동