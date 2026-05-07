헥토파이낸셜, 간편현금결제 성장에 별도 영업익 첫 100억 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

별도 영업익 전년비 129.3% 증가, 간편현금결제 비중 확대 영향

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 헥토파이낸셜은 올해 1분기 연결 기준 실적으로 매출 575억원, 영업이익 91억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 25.0%, 영업이익은 149.8% 증가했다. 분기 기준 최대 실적이다.

별도 기준 실적으로는 매출 512억원, 영업이익 101억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 25.1%, 129.3% 늘었다. 별도 기준 분기 영업이익이 100억원을 넘은 것은 창사 이후 처음이다.

헥토파이낸셜은 회원제 기반 간편현금결제 서비스의 성장과 고수익 사업 비중 확대가 실적 증가에 영향을 미쳤다고 밝혔다. 회원제 간편현금결제 서비스인 '내통장결제'가 성장했고, 글로벌 가맹점 확대에 따른 크로스보더 정산 매출 증가도 수익성 개선에 기여했다는 설명이다.

헥토파이낸셜 로고. [사진=헥토파이낸셜]

회사는 스테이블코인 기반 결제·정산 인프라를 활용한 글로벌 핀테크 사업도 추진하고 있다. 헥토파이낸셜은 미국 달러 연동 스테이블코인 유에스디코인(USDC) 발행사 서클(Circle)이 추진하는 결제 네트워크와 관련해 협력 관계를 구축했다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 헥토파이낸셜은 서클 페이먼트 네트워크(CPN)의 국내 파트너사이며, 스테이블코인 전용 인프라 '아크(Arc)'에도 결제 회사로 참여하고 있다.

헥토파이낸셜은 확보한 인프라를 바탕으로 규제가 허용된 국가를 중심으로 스테이블코인 기반 크로스보더 정산 서비스를 순차적으로 확대할 계획이다. 또 인공지능(AI) 에이전트 환경에 맞춘 자동화 결제 체계 구축을 위해 개념 검증(PoC)을 진행하고 있다.

최종원 헥토파이낸셜 대표이사는 "회원제 기반 간편현금결제 서비스 성장에 힘입어 별도 기준 영업이익이 처음으로 100억원을 돌파했다"며 "스테이블코인 기반 결제·정산 인프라와 글로벌 네트워크를 바탕으로 사업을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com