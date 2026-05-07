KOTRA, 중동전쟁 장기화에 독일 환경전서 성과…AI 기반 친환경 수출 확대

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유럽 친환경 시장서 K-환경 솔루션 성과

독일 IFAT서 국내기업 28개사 참가지원

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 중동전쟁 장기화로 에너지 전환에 대한 관심이 커지는 가운데, 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 독일 환경 전시회에서 AI 기반 친환경 수출 확대에 나섰다.

KOTRA는 지난 4일부터 나흘간 독일에서 열린 '환경기술·수처리·폐기물 전시회(IFAT Munich 2026)'에서 국내 환경기업 28개사의 유럽시장 진출을 지원했다고 7일 밝혔다.

IFAT는 1966년부터 격년으로 열리는 세계 최대 환경 산업 전문 전시회다. 올해는 61개국 3200여개 기업이 참가했고 14만명이 전시장을 찾았다. 전시 분야는 오염 방지, 수처리, 재활용 등 친환경 산업 전반으로, 특히 AI 기반 재활용과 4차 수처리, 스마트 물 관리 솔루션 등이 주목받았다.

이번 전시회에서 통합한국관 참가기업들은 AI와 광학센싱 기술을 접목한 스마트 수처리·오염물질 선별·제거 솔루션 등을 선보이며 총 429건, 1.1억달러 규모의 수출 상담을 진행했다.

지난 4일 독일에서 열린 '환경기술·수처리·폐기물 전시회(IFAT Munich 2026)' 통합한국관 부스에서 국내기업과 해외 기업 간의 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=KOTRA] 2026.05.07 gkdud9387@newspim.com

폐수처리 솔루션 전문기업인 부강테크는 공정 기술 운영·제어 특허를 보유한 미국·오스트리아 기업과 사업 확장을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하며 글로벌 시장 확대에 나섰다.

플라스틱 순도 측정기(Puri-Checker) 개발사 리플라는 오스트리아 바이어와 추가 미팅을 진행하며 수출 계약 가능성을 높였다. 해당 바이어는 자사 플라스틱 포장 시스템에 순도 측정기기를 도입하겠다는 계획을 밝혔다.

또한 AI와 광학센싱 기술을 활용해 캔과 페트병을 자동 선별하는 지테크인터내셔날의 무인회수기와 초음파 기술 기반 폐수처리 장비를 선보인 퍼스트랩 등도 현지 기업들로부터 관심을 받았다.

이번 성과는 유럽 친환경 산업이 AI 기반 효율화 단계로 진화하는 흐름 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다.

강경성 KOTRA 사장은 "중동 전쟁 여파로 유럽을 중심으로 에너지 등 산업 전반에서 친환경 기조가 확산되고 있다"며 "제조업과 ICT 분야 모두에서 기술력을 보유한 우리 기업들이 유럽 친환경 공급망에 진입할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com