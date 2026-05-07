SKT 에이닷, '구독 캘린더' 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 AI 서비스 에이닷 앱에 '구독 캘린더' 서비스를 확대한다고 7일 밝혔다.

사용자가 관심 브랜드나 주제를 구독하면 관련 할인과 혜택 일정이 개인 캘린더에 자동으로 추가되고 필요한 시점에 알림을 받을 수 있다. 현재 T멤버십의 'T day' 혜택 알림을 통해 약 160만명이 이용 중이다.

SK텔레콤은 AI 서비스 에이닷(A.) 앱에서 관심 브랜드의 할인·혜택 일정을 캘린더로 받아볼 수 있는 '구독 캘린더' 서비스를 확대한다고 7일 밝혔다.[사진=SK텔레콤]

기존 캘린더 서비스가 사용자가 직접 입력한 회의나 약속을 관리하는 방식이었다면, 구독 캘린더는 선택한 관심 주제를 바탕으로 관련 일정과 정보를 자동으로 채워준다는 점이 다르다.

SKT는 하나증권, CU와 협력해 금융과 리테일 분야부터 서비스를 확대한다. 하나증권은 정기 리서치와 투자 정보, 주요 금융 일정을 제공하고, CU는 예약 판매와 할인 행사, 응모 이벤트, 한정 프로모션 등 유통 정보를 제공한다. 사용자는 에이닷 앱에서 이런 일정을 확인한 후 제휴 브랜드 앱으로 이동해 예약과 조회를 진행할 수 있다.

LG전자 공식 온라인몰과 올리브영도 협력을 추진 중이다. LG전자는 신제품 사전 예약과 프로모션 정보를, 올리브영은 뷰티·웰니스 상품 중심의 프로모션과 기획전, 신상품 정보를 제공할 계획이다.

SKT는 5월 7일부터 31일까지 CU와 하나증권 구독 캘린더를 대상으로 프로모션을 진행한다. 하나증권 미션 참여 고객 전원에게 국내주식 매수 3000원 쿠폰을 제공하고, 추가 미션 참여자 중 추첨을 통해 SK하이닉스 주식 1주, SK텔레콤 주식 25주, 하나금융지주 주식 25주를 증정한다. CU 미션 참여 고객에게는 1만원 상품권 50명, 1000원 상품권 500명, 음료 구독권 20% 할인 쿠폰 1만9450명을 추첨으로 제공한다.

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