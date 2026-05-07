티켓투더문, 제주국제공항서 팝업스토어 오픈

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이프스타일 패션 브랜드 티켓투더문이 5월 6일부터 7월 5일까지 제주국제공항 1층에서 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업은 국내 공식 운영사인 ㈜트랜드메카가 진행한다.

[이미지=티켓투더문]

팝업스토어에서는 백팩, 에코백, 슬링백 등 브랜드 대표 제품과 캠프캡 컬렉션 등을 선보인다. 회사 측은 여행과 일상에서 활용 가능한 라이프스타일 제품을 중심으로 구성했다고 설명했다.

현장에서는 일부 제품 할인과 고객 참여형 이벤트도 함께 진행된다. 가방 제품 구매 시 할인 혜택이 제공되며, SNS 인증 이벤트 참여 고객에게는 추가 할인 또는 사은품이 증정된다. 4만 원 이상 구매 고객에게는 익스프레스백을 제공한다.

티켓투더문은 1996년 인도네시아 발리에서 시작한 브랜드로, 경량 나일론 소재와 패커블 구조를 적용한 해먹과 가방 제품군 등을 운영하고 있다.

티켓투더문 관계자는 "제주국제공항을 찾는 고객들이 브랜드 제품을 직접 체험할 수 있도록 팝업스토어를 기획했다"고 말했다.

[이미지=티켓투더문]

whitss@newspim.com