LG엔솔, 협력사 상생 확대…금융·기술·채용 지원 강화

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저리 대출·기술자료 임치제 도입…협력사 경영 안정 지원

전용 채용관·ESG 컨설팅 운영…배터리 생태계 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG에너지솔루션이 협력사와의 상생 협력을 강화하며 배터리 산업 생태계 경쟁력 확대에 나섰다.

LG에너지솔루션은 지난 6일 충북 오창 에너지플랜트에서 송재봉 더불어민주당 의원과 협력사 대표, 회사 관계자 등이 참석한 가운데 '동반성장 파트너십 협약식'을 개최했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 LG에너지솔루션 오창 에너지플랜트에서 '동반성장 파트너십 협약식'을 개최하고 기념 사진 촬영을 하고 있다. [사진=LG에너지솔루션]

LG에너지솔루션은 이날 ▲금융지원 ▲기술보호지원 ▲인력채용지원 ▲경영안정화 지원 등 협력사 지원 프로그램을 공개했다. 금융 분야에서는 저리 대출 지원과 신용보증 절차 간소화, 대금결제 정보 관리 체계 고도화 등을 추진한다.

기술 분야에서는 핵심 기술과 영업비밀을 외부 신뢰기관에 보관하는 기술자료 임치제를 도입해 협력사 기술 보호를 지원한다. 또한 전용 온라인 채용관 운영과 교육 프로그램 확대를 통해 인재 확보와 육성도 지원할 계획이다. ESG 규제 대응 컨설팅과 전문 인력 교육, 복지몰 공유 등 경영 지원 프로그램도 함께 운영한다.

송재봉 의원은 "이번 협약이 대기업과 협력사가 함께 경쟁력을 높이는 상생협력의 모범 사례로 이어지길 기대한다"고 말했다.

LG에너지솔루션은 "협력사의 성장 가속을 위해 상생협력 프로그램을 지속 확대하고 공정하고 지속 가능한 산업 생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

syu@newspim.com