SK AX, 채용 연계형 AI 실무 교육 프로그램 'SKALA' 광주·울산으로 확대

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK AX가 채용 연계형 AI 실무교육 프로그램 'SKALA'를 광주·울산으로 확대한다고 7일 밝혔다.

SKALA는 2024년부터 시작된 약 5개월간의 오프라인 집중 교육 과정이다. 지난 1·2기 수료생 194명 중 80% 이상이 SK그룹을 포함한 주요 기업에 취업했다.

SKALA 4기 모집 포스터 [사진=SK AX]

4기는 7월부터 광주광역시와 울산광역시에서 진행된다. 국내외 대학(원) 졸업자 또는 졸업예정자라면 전공과 무관하게 지원할 수 있다. 모집은 5월 13일까지 SKALA 공식 홈페이지 또는 SK그룹 채용 사이트에서 접수한다. 선발은 서류 심사, SKCT(심층검사), AI역량 면접을 거친다.

교육 커리큘럼과 교재는 SK 현직 전문가가 실무에 기반해 설계했다. 교육생들은 데이터 분석, AIOps, Cloud Native AI, 생성형 AI 등 핵심 기술을 배운다. 반도체·에너지·통신 등 주요 산업의 실제 비즈니스 문제를 해결하는 팀 프로젝트와 현직자 멘토링을 통해 현장 역량을 강화한다. 1기에서는 'AI 디지털 감사 서비스'가 개발돼 기업 감사 업무에 활용됐다.

교육생 전원에게는 교육비 전액 지원과 함께 월 최대 150만원 수준의 장학금 및 교육지원금, 프로젝트 우수 상금, 중식 지원 등이 제공된다. 우수 교육생에게는 SK AX를 비롯해 SK그룹 관계사·자회사·협력사 등으로의 취업 기회가 주어진다.

yuniya@newspim.com