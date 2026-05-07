상계동 보람아파트 45층-4483가구 재건축…'노원구 최대단지' 탄생 예고

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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 노원구 상계동 보람아파트가 45층 높이, 4483가구를 짓는 재건축사업을 추진한다.

7일 서울시에 따르면 지난 6일 열린 제6차 도시계획위원회 정비사업 특별분과위원회에서는 이같은 내용을 담은 '상계보람아파트 재건축 정비구역 지정 및 정비계획' 결정·경관심의안을 수정가결했다.

대상지 위치도 [자료=서울시]

올해로 준공 38년을 맞은 노원구 상계보람아파트는 이번 위원회 결정에 따라 총 4483가구 재건축을 추진한다. 이는 노원구 상계동 일대 최대 규모다. 공공주택은 323가구 공급된다. '2030 도시·주거환경정비기본계획'에 따른 허용용적률 완화와 사업성 보정계수(1.8) 적용을 토대로 사업성이 개선됐으며 용적률은 300% 이하가 적용됐다.

단지는 서울지하철 노원역(4·7호선)·마들역(7호선)·상계역(4호선)을 모두 도보로 이용할 수 있어 대중교통 접근성이 뛰어나고 동부간선도로, 동일로 등 주요 간선도로망과 연계돼 광역 이동이 편리하다. 아울러 수락산, 온수근린공원과 인접해 주거 쾌적성도 높다.

단지 북측 수락산 조망이 가능한 위치에 사회복지시설(실버케어센터)를 조성하고 데이케어센터, 요양실, 치료실 등 공간을 마련해 초고령화에 따른 돌봄 수요에 대응하고 어르신 복지 향상에 기여할 계획이다. 또한 기존 상계9동 주민센터는 일대 아파트 단지의 재건축으로 인해 증가하는 주민서비스 수요를 고려해 규모를 확대해 증축될 예정이다.

donglee@newspim.com