삼성 하만, 카오디오 연구 거점 강화…"차 안을 공연장처럼"

서울 염곡동 카랩 청음실 고도화…차세대 음향 기술 연구 확대

돌비 애트모스·버추얼 베뉴 적용…제네시스·현대차·기아 공급 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 자회사 하만 인터내셔널 코리아가 차량용 오디오 경쟁력 강화를 위해 서울 염곡동에 위치한 '하만 카랩(Car Lab) 청음실'을 고도화했다. 카오디오 튜닝과 차세대 음향 기술 연구를 위한 핵심 거점으로 활용한다는 전략이다.

하만은 이번 청음실 강화를 통해 카오디오 어쿠스틱 시스템 엔지니어링(ASE) 팀의 레퍼런스 공간을 확대 운영한다고 7일 밝혔다. ASE 팀은 자동차 내부 음향 환경을 분석하고 스피커·앰프·소프트웨어 알고리즘 등을 최적화해 차량별 사운드 튜닝을 담당하는 핵심 조직이다.

하만 카랩 청음실 [사진=하만]

하만 카랩 청음실은 차량 내부처럼 음향적으로 제약이 큰 환경에서도 원곡 의도에 가까운 사운드를 구현하기 위한 기준 공간으로 설계됐다. 엔지니어들이 이상적인 청취 환경에서 음향 특성을 분석하고 향후 적용될 신기술과 선행 기술을 연구·테스트할 수 있도록 구성했다. 고객사 대상 프레젠테이션과 사운드 체험 공간으로도 활용할 계획이다.

청음실에는 스튜디오브릭스(Studiobricks)의 방음 부스와 원격 제어가 가능한 다채널 디지털 콘솔이 적용됐다. 메인 스테레오 레퍼런스 스피커로는 뱅앤올룹슨 '베오랩 50(Beolab 50)'을 설치했으며, 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 튜닝을 위해 JBL 708P·705P 레퍼런스 모니터 기반의 7.1.4 채널 시스템도 구축했다.

특히 공연장 음향을 차량 내부에서 재현하는 하만의 공간 음향 기술 '버추얼 베뉴 라이브(Virtual Venues Live)' 테스트 시스템도 적용됐다. 이 기술은 실제 공연장의 음향 특성을 측정한 뒤 차량 내부에 구현하는 방식이다.

버추얼 베뉴 라이브는 제네시스 G90의 '뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템'에도 적용됐다. 차량 내부 8개의 마이크와 23개의 스피커를 활용해 실시간으로 음향 신호를 분석하고 공연장 수준의 입체 음향 효과를 구현한다.

현재 하만 카오디오 시스템은 현대차·기아·제네시스 주요 차량에 탑재되고 있다. 제네시스 G90 롱휠베이스에는 뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템이 기본 적용되며, 현대차 디 올 뉴 넥쏘에는 '오디오 바이 뱅앤올룹슨', 기아 EV3·EV4·EV5·셀토스 등에는 '하만카돈' 사운드 시스템이 적용된다.

syu@newspim.com