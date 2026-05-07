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삼성전자 주주단체, 노조·경영진 동시 압박…'손해배상·해임 추진' 경고

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  • 삼성전자 소액주주들이 7일 노조 파업 예고를 기업 가치 훼손으로 규정하고 총력 대응을 선언했다.
  • 파업 강행 시 노조원 손해배상 청구와 경영진 주주대표소송을 불사하며 국회에 주주권리 보호 입법을 촉구했다.
  • 노조의 영업이익 15% 성과급 요구를 EVA 기반 글로벌 스탠다드로 대체할 것을 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"성과급 45조는 자해"…노조원 전원 손배소 예고
부당합의 시 경영진 압박…주주대표소송 공식화

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 소액주주들이 노조의 파업 예고를 '기업 가치를 훼손하는 자해 행위'로 규정하고 총력 대응을 선언했다. 이들은 파업 강행 시 노조원 전원을 대상으로 한 손해배상 청구를 진행하는 한편, 경영진이 노조 요구를 수용할 경우 주주대표소송도 불사하겠다는 방침이다.

대한민국 주주운동본부는 7일 서울 영등포구 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "전국삼성전자노동조합 등 공동투쟁본부의 비상식적인 성과급 독점 요구는 국가 경제의 근간을 위협하고 있다"며 국회의 초당적 대책 마련과 제도적 주주권리 보호 방안 입법을 촉구했다. 주주들은 특히 노조가 주장하는 영업이익 기반 성과급이 주주 배당과 미래 투자 재원을 잠식하는 이기적인 행태라고 강하게 비판했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 민경권 대한민국 주주운동본부 대표가 7일 서울 영등포구 국회 소통관에서 삼성전자 노동조합의 파업 예고 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.05.07 aykim@newspim.com

◆"영업이익 15% 성과급은 독점"…EVA 기반 글로벌 스탠다드 도입 촉구

주주운동본부는 노조가 내건 영업이익의 15% 성과급 배분 요구를 정면으로 반박했다. 올해 영업이익 전망치를 기준으로 환산할 경우 성과급 규모가 최대 45조 원에 달하는데, 이는 삼성전자의 연간 연구개발(R&D) 투자비(약 38조 원)를 상회하고 지난해 주주 배당금(11조1000억 원)의 4배가 넘는 수준이라는 지적이다.

민경권 대한민국 주주운동본부 대표는 "채권자의 이자, 국가 납부 세금, 주주 배당을 모두 배제한 채 특정 집단이 성과를 독식하겠다는 것은 상식적으로 납득하기 어렵다"며 "자본비용과 세금 등을 모두 공제하고 남은 진정한 경제적 초과이익을 기준으로 하는 경제적 부가가치(EVA) 산식을 성과급 체계로 유지 및 도입해야 한다"고 주장했다.

이어 "노조의 주장대로라면 영업이익에서 판관비를 제하기도 전에 성과급 충당금을 원가처럼 쌓아야 하는데, 이는 회계학적 상식에 정면으로 위배되는 것"이라며 "성과를 사내에 유보하는 결단은 적자 사업부의 구조조정 위험을 막아주는 사회적 안전망이 될 것"이라고 강조했다.

◆SK하이닉스 산식도 "잘못됐다"…파업 강행 시 '제3자 채권침해' 손배소

주주운동본부는 타사 사례를 답습하는 성과급 산정 방식에 대해서도 날을 세웠다. 민 대표는 질의응답을 통해 "SK하이닉스가 영업이익의 일정 비율을 성과급으로 주는 방식은 잘못됐다고 생각한다"며 "산식의 규정과 원칙이 중요하며 성과에 기여한 부분에 대해 공개적이고 합리적인 산식을 쓰지 않고 일방적인 배분 방식을 취한다면 어느 기업이든 충돌할 수밖에 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 민경권 대한민국 주주운동본부 대표가 7일 서울 영등포구 국회 소통관에서 기자회견을 마친 후 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.05.07 aykim@newspim.com

파업권 행사에 따른 실질적 대응 방안도 구체화했다. 본부는 온라인 주주플랫폼 액트(act)를 통해 500만 주주의 의결권을 결집하고, 파업이 개시될 경우 '제3자 채권침해' 법리를 근거로 노조 측에 법적 책임을 물을 계획이다. 민 대표는 "노조의 불법 행위가 확인될 경우 잔여재산 청구권을 기반으로 주주의 권리를 침해한 것에 대한 손해배상을 청구하겠다"고 말했다.

또한 그는 사측이 파업 철회를 조건으로 원칙에 어긋나는 합의를 강행할 경우에 대해서도 "경영진이 부당한 성과급 협약을 맺는다면 배당권 침해를 근거로 이사회 해임 추진이나 주주 제안 등 강력한 주주권 행사에 나설 것"이라고 경고했다.

◆'노노갈등' 심화 우려…국회에 '주주권리 보호' 입법 촉구

주주들은 이번 사태가 삼성전자 내부의 극심한 분열을 야기하고 있다는 점에도 우려를 표했다. 반도체(DS) 부문에만 편중된 성과급 요구가 실적 부진을 겪는 디바이스경험(DX) 부문 등 타 사업부 구성원들의 박탈감을 불러일으켜 노조 탈퇴 사례가 확산하고 있다는 분석이다. 주주운동본부는 주식 가치가 특정 사업부가 아닌 전체 사업부의 건전성과 연결되는 만큼 경영진이 종합적인 판단을 내려야 한다고 주문했다.

마지막으로 민 대표는 국회를 향해 자본시장의 공정성을 확립할 제도적 주주권리 보호 방안을 시급히 입법화해줄 것을 요청했다. 민 대표는 "삼성전자의 성과는 국가 전력망 지원과 협력사의 헌신이 결합된 대한민국 전체의 합작품"이라며 "단일 기업의 성과가 이기적으로 독점되지 않고 국가 인프라와 주주 배당으로 선순환할 수 있는 공론화가 필요하다"고 말했다.

한편, 주주운동본부는 오는 21일 노조의 집회 일정에 맞춰 이재용 삼성전자 회장 자택 인근에서 파업 반대 및 요구사항 전달을 위한 맞불 집회를 진행할 예정이다.

aykim@newspim.com

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'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
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삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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