삼성전자, 하버드 의대와 GLP-1 환자 추적 연구

갤럭시 워치로 근손실 관리 가능성 탐색

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 미국 하버드 의과대학 부속 매사추세츠 종합병원(MGH)과 함께 GLP-1 계열 치료제 복용 환자의 신체 변화를 갤럭시 워치로 추적·분석하는 공동 연구를 진행 중이라고 28일 밝혔다.

GLP-1 비만치료제는 체중 감량 효과가 있지만 복용 중단 시 요요 현상이나 근육량 감소 등의 부작용이 발생할 수 있다. 이번 연구는 치료 과정에서 근손실 관리의 가능성을 탐색하는 데 초점을 맞춘다.

삼성 헬스 로고. [사진=삼성전자]

연구는 체중 감량 약물 치료를 시작하는 성인 100명을 두 그룹으로 나눠 진행된다. 실험군은 갤럭시 워치8을 착용해 체성분 모니터링, 신체 활동 추적, 맞춤형 운동 가이드를 제공받는다. 연구진은 이들의 경과를 일반적인 GLP-1 치료 지침만 따르는 표준 그룹과 비교 분석할 계획이다.

갤럭시 워치8에는 광학심박센서, 전기심박센서, 생체전기 임피던스 분석센서 등 3가지 정밀 센서를 통합한 바이오액티브 센서가 탑재돼 있다. 이를 통해 체성분, 심박, 혈압, 심전도 등 다양한 건강 지표를 측정할 수 있다. 연구진은 결과의 정확성을 확보하기 위해 체성분 분석의 표준 측정 장비인 DXA 스캔으로 두 그룹의 변화를 추적한다.

하버드 의과대학 부속 매사추세츠 종합병원 당뇨병 연구센터장 멜리사 풋먼 교수는 "많은 GLP-1 치료 환자들이 근육량 감소로 어려움을 겪고 있다"며 "웨어러블 기기를 통해 환자가 일상에서 맞춤형 운동을 수행하고 활동량, 심박수, 체성분 등의 데이터를 축적한다면 의료진도 환자의 건강 상태를 보다 포괄적으로 파악할 수 있다"고 말했다.

삼성전자는 주요 의료 기관과의 협력을 확대하고 있다. 이달 중앙대학교 광명병원과의 공동 연구를 통해 갤럭시 워치로 미주신경성 실신을 높은 정확도로 조기 예측할 수 있음을 입증했으며, 지난해에는 미국 스탠퍼드 대학과 협력해 수면 무호흡 감지 솔루션을 고도화했다.

kji01@newspim.com