셀트리온, 램시마SC 日 3상 결과 발표…44주 관해 안정 유지

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아시아 국제학술대회서 연구 결과 앙코르 발표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 자가면역질환 치료제 '램시마SC'의 임상 데이터를 앞세워 글로벌 처방 확대에 나선다. 미국 소화기학회(DDW)에서 주목받은 임상 3상 결과를 국내 학회에서 다시 공개하는 한편, 전문가 세션과 심포지엄을 통해 실제 처방 경험과 최신 치료 전략을 공유하며 제품 경쟁력 알리기에 나선다.

셀트리온은 25일부터 27일까지 서울에서 열리는 '2026 아시아 염증성장질환학술대회 및 대한장연구학회 국제학술대회(AOCC 2026 in conjunction with IMKASID 2026)'에 참석한다고 25일 밝혔다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

회사는 이번 학회에서 최근 '2026 미국 소화기학회(DDW)'에서 공개한 일본 크론병 환자 60명을 대상으로 한 램시마SC 임상 3상 결과를 앙코르 발표한다.

이번 연구는 기존 램시마 정맥주사(IV) 제형으로 임상적 관해를 달성한 환자를 램시마SC로 전환해 44주간 유효성과 안전성을 평가한 것이다. 연구 결과 램시마SC로 전환한 환자들은 44주 유지 치료 기간 동안 임상적 관해와 내시경적 관해를 안정적으로 유지했으며, 새로운 안전성 우려도 확인되지 않았다.

학회 기간에는 셀트리온제약이 단독 부스를 마련해 학술 마케팅도 진행한다. 26일 열리는 '전문가 세션(Meet the Expert)'에서는 해외 의료진의 실제 처방 데이터를 바탕으로 램시마SC의 활용 전략을 소개할 예정이다.

같은 날 개최되는 런천 심포지엄에서는 염증성 장질환 분야 전문가인 실비오 다네세 이탈리아 산 라파엘레대 교수와 홍성노 삼성서울병원 교수가 연자로 나서 각각 실제 처방 경험과 치료적 약물 모니터링(TDM)을 활용한 맞춤형 치료 전략을 발표한다.

셀트리온은 세계 주요 학회에서 램시마SC의 임상 데이터를 지속적으로 발표하면서 의료진의 제품 신뢰도와 처방 선호도를 높이고 있다고 설명했다.

램시마SC는 지난해 4분기 기준 유럽 주요 5개국(EU5)에서 31%의 시장점유율을 기록했으며, 미국에서는 '짐펜트라(Zymfentra)'라는 제품명으로 판매되고 있다. 올해 1분기 미국 처방량은 전년 동기 대비 약 3배 증가했다고 회사는 밝혔다.

셀트리온 관계자는 "AOCC&IMKASID에서 램시마SC의 임상 결과를 다시 발표하며 국내외 의료진의 신뢰를 높일 것으로 기대한다"며 "앞으로도 임상 근거를 지속적으로 확보해 글로벌 시장에서 처방 확대를 이어가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com