전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.10 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

윤상현 의원 "청년 주거대책, 폐버스 아닌 실제 주택 공급서 찾아야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 윤상현 의원은 10일 민주당 ‘버스 하우스’ 제안을 비판했다.
  • 청년에게 삶의 기준을 낮추라 말지 말고 주택을 공급하라고 했다.
  • 임시거처보다 도심 내 양질의 주거사다리를 마련해야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"주거 사다리 놓는 게 정치 책무…주택 공급이 대안"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 10일 더불어민주당 중진 의원이 폐기되는 버스를 개조해 대학가 청년들의 단기 주거공간으로 활용하자고 제안한 이른바 '버스 하우스'와 관련해 "청년들에게 삶의 기준을 낮추라고 하지 말라"고 비판했다.

윤 의원은 이날 페이스북을 통해 "청년 주거대책은 폐차장이 아니라 실제로 들어가 살 수 있는 주택 공급에서 찾아야 한다"며 이같이 밝혔다.

윤 의원은 "아이디어 차원의 제안이었다는 당사자의 해명도 있었고 민주당도 당의 공식 입장이 아닌 개인 의견이라고 선을 그었다"면서도 "왜 이 제안에 청년들은 분노하는 것인가"라고 반문했다.

윤상현 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

그는 "공교롭게도 같은 날 광화문에서는 반지하 폭우참사 4주기 추모 기자회견이 열렸다"며 "열악한 주거환경으로 고통받는 국민들의 주거권을 어떻게 보장할 것인지 우리 사회와 정치가 다시 한번 무거운 숙제를 마주한 날, 집권 여당의 중진 의원이 청년 주거 문제의 대안으로 '버스 하우스'를 제안한 것"이라고 지적했다.

이어 "당장 집이 필요한 청년들에게 저렴한 임시 거처를 마련해 보자는 취지였을 것"이라면서도 "주거는 단순히 비를 피하고 잠을 잘 공간만 마련한다고 해결되는 문제가 아니다"라고 강조했다.

윤 의원은 폐버스를 주거공간으로 활용할 경우 법적 시설 분류와 주소지 등록, 임대차 보호 적용, 상하수도·오수처리와 냉난방 등 기본 주거 인프라 문제도 해결해야 한다고 지적했다.

그러면서 "청년들이 화가 난 이유는 이런 기술적인 문제만은 아닐 것"이라며 "집이 비싸면 더 싼 곳에서 살면 되고, 집이 부족하면 임시 공간에서라도 버티면 된다는 식의 접근과 청년들의 현실을 제대로 이해하지 못하는 시선 때문"이라고 했다.

그는 "청년들이 요구하는 것은 주거의 기준을 낮춰 달라는 것이 아니다"라며 "열심히 일하고 저축하면 더 나은 집으로 옮겨갈 수 있다는 희망, 결혼을 결심하면 작은 집이라도 마련해 가정을 꾸릴 수 있다는 최소한의 주거 사다리를 놓아 달라는 것"이라고 말했다.

또 조국 전 법무부 장관의 과거 '가붕개' 발언을 언급하며 "청년들이 원하는 것은 개천에 머물러도 행복하라고 말해주는 정치가 아니다. 원하는 곳으로 나아갈 수 있는 사다리를 놓아주는 정치"라고 주장했다.

윤 의원은 "지난 3월 서울 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 보증금 1000만원 기준 71만원까지 올랐다"며 "청년들이 체감하는 주거비 부담은 여전히 무겁다"고 했다.

이어 "이럴 때 정부와 여당이 고민해야 할 것은 청년들이 어떤 임시 공간에서 버틸 것인가가 아니다"라며 "청년들이 감당할 수 있는 집을 어떻게 더 많이 공급할 것인지, 좋은 일자리가 있는 도심에 어떻게 더 많은 주택을 마련할 것인지"라고 강조했다.

끝으로 "청년들에게 삶의 기준을 낮추라고 하지 말라"며 "청년들이 더 나은 삶으로 올라갈 수 있는 사다리를 놓으라. 그것이 정부와 정치의 책무"라고 밝혔다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32
사진
공무원 시험 2027년부터 개편 [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 2027년부터 국가직 · 지방직 9급 공무원 공개경쟁채용시험의 한국사 과목이 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 대체된다. 3급 이상의 자격만 취득하면 유효기간 제한 없이 성적을 인정받을 수 있게 된다. 또한 필기시험 이전에 자격을 미리 확보할 수 있는 구조로 바뀌면서 수험생들의 학습 부담이 이전보다 완화될 것 으로 보인다. 사진은 9일 오전 서울 마포구 성산중학교로 들어서는 수험생들의 모습. 2026.08.09 yeawon2@newspim.com   2026-08-09 10:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동