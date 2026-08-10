한화투자증권, '주식대출 환승하세요!' 이벤트…90일간 연 4.5% 금리 제공

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"마이데이터 기반 비대면 대출 이전으로 고객 편의성 극대화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 90일간 연 4.5% 금리를 제공하는 '주식대출 환승하세요!' 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.

한화투자증권에 따르면 이번 이벤트는 타사 국내주식 신용융자 또는 담보대출 이용 고객을 대상으로 한다. 회사는 9월 30일까지 한화투자증권 '주식대출 갈아타기' 서비스를 이용하면 90일간 연 4.5% 금리 혜택을 제공할 예정이다.

[사진=한화투자증권]

한화투자증권이 지난해 업계 최초로 선보인 주식대출 갈아타기는 타 증권사의 고금리 대출을 종목 매도나 상환 없이 이전할 수 있는 서비스다.

특히 모바일로 마이데이터 서비스를 이용해 대출 가능 여부를 사전에 확인하고 손쉽게 갈아타기를 신청할 수 있다는 장점이 있다. 단 갈아타기 가능 여부는 대출 심사 결과에 따라 상이하다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "최근 투자 환경 변화로 인한 고객의 이자 부담을 완화하고자 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객 금융 생활 전반에 도움이 되는 혜택을 지속 제공할 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com