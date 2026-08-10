엠엑스온, 엠엑스로보틱스에 100억원 추가 출자

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제3자배정 유상증자로 신주 328만9000주 인수

AMR·OHT 등 반도체 물류로봇 사업 협업 확대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 스마트팩토리 솔루션 전문기업 엠엑스온은 지난 7일 자회사 엠엑스로보틱스에 약 100억원을 추가 출자했다고 10일 밝혔다. 이번 출자로 엠엑스온의 엠엑스로보틱스 지분율은 기존 21.1%에서 32.24%로 확대된다.

엠엑스온은 제3자배정 유상증자 방식으로 엠엑스로보틱스 신주 약 328만9000주를 인수했다. 기존 주주인 SK AX의 보유 지분에는 변동이 없다.

이번 출자는 지난해 9월 엠엑스로보틱스 지분을 인수한 이후 추가로 이뤄진 투자다. 엠엑스온은 지분 확대를 계기로 엠엑스로보틱스와 반도체 물류자동화 및 로봇 사업의 협업 범위를 넓힐 계획이다.

엠엑스온 로고. [사진=엠엑스온]

우선 엠엑스로보틱스가 올해 하반기부터 고객사에 공급할 예정인 반도체용 자율이동로봇(AMR) 사업에 엠엑스온과 협력사 벰로보틱스가 참여한다. 엠엑스온의 반도체 자동화 사업과 엠엑스로보틱스의 물류로봇 사업을 연계해 반도체용 제품군을 확대한다는 방침이다.

반도체 공정 물류 장비인 오버헤드호이스트트랜스포트(OHT) 사업에서도 협업을 추진한다. 엠엑스로보틱스는 올해 4분기 오산 반도체센터에 OHT 테스트라인을 구축하고 고객사를 대상으로 기술 검증과 사업화를 추진할 예정이다.

양사는 향후 OHT 개발과 공급 과정에서도 기술·사업 협력을 이어갈 계획이다.

엠엑스온은 인간·기계 인터페이스(HMI)를 비롯해 반도체 공정에 적용되는 각종 제어기기를 공급하고 있다. 회사에 따르면 전체 매출의 약 50%가 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련 사업에서 발생하고 있다.

엠엑스온은 이번 투자를 계기로 기존 HMI·제어기기 사업과 AMR·OHT 등 반도체 물류로봇 사업을 연계해 반도체 관련 제품군과 매출 기반을 확대한다는 계획이다.

회사 관계자는 "이번 추가 출자는 엠엑스로보틱스에 대한 지배력을 강화하는 동시에 양사의 반도체 사업 역량을 보다 긴밀하게 결합하는 계기가 될 것"이라며 "기존 HMI와 제어기기에서 AMR, OHT 등 반도체 물류로봇까지 제품군을 확대해 반도체향 매출 기반을 강화할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com