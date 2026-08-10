임미애 "정청래, 집권여당 국정운영 리더십은 부적절…김민석이 훨씬 나아"

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"정청래, 숙의 요구할 때 본인 생각 먼저 밝히기에 급급한 캐릭터"

"대구·경북 포함한 영남 선거전략 지금부터 세워야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 지난 1년 정청래 당대표 후보 체제에서 나타난 당정 간 엇박자의 원인으로 정 후보의 리더십 스타일을 지목했다.

싸움의 국면에서는 명확한 노선과 일사불란한 리더십이 강점이 될 수 있지만, 집권여당 대표에게 요구되는 소통과 숙의와 조정의 리더십에는 한계가 있었다는 평가다.

임 후보는 10일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "정 후보는 싸움을 이끌어가는 데서는 굉장히 분명한 노선을 제시하고, 그래서 일사불란하게 움직이는 리더십"이라며 "국정 운영을 뒷받침해 가는 과정에서는 그런 리더십보다는 서로 다른 의견을 조정해 내고 합의를 이끌어내는 게 매우 중요한데, 그런 리더십으로는 부적절한 면이 있었다"고 말했다.

임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 지난 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

임 후보는 "(정 후보가 당대표로 당선된다면) 국정 운영을 뒷받침하지 않을 거라는 생각은 안 한다"면서 "당원들의 요구가 국정 운영을 뒷받침 하라는 것인데, 이와 다른 행보를 보이지 않을 것"이라고 했다.

다만 "지난 (정청래 후보 체제 하의) 1년이 그러면 국정 운영을 뒷받침하지 않으려고 했기 때문에 그렇게 (당정 간) 엇박자가 났냐, 그건 또 아니"라면서 "열심히 뒷받침하려고 했는데 안 된 것"이라고 짚었다.

이어 "리더십의 약간의 차이가 있기 때문"이라며 "여당의 당대표는 국민과 소통하는 데 굉장히 진지해야 되고 '참으로 열심히 하는구나'라는 모습을 보여야 된다"고 했다.

그는 "지난 1년 동안 정청래 대표는 기자들하고 간담회를 하지 않았고 기자들의 질문을 받지 않았다. 약간 불편하다 싶으면 노코멘트"라면서 "기자들과 소통하지 않는다는 건 저는 다시 말하면 '기자들을 통해서 국민들이 묻고자 하는 문제에 있어서 제대로 된 토론이나 답변을 내올 준비가 안 되어 있는 당대표 아니었느냐'라는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "숙의를 요구할 때 본인의 생각을 먼저 밝히기에 급급한 캐릭터"라며 "네 글자, 여덟 글자 페이스북에 본인의 선언을 함으로써 모든 단계를 생략해 버린다"고 설명했다.

또 김민석 당대표 후보에 대해서는 "국정 운영 1년 동안 호흡을 맞췄으니 그런 면(국정운영 뒷받침)에 있어서 훨씬 더 낫다고 본다"고 했다.

지역구인 대구·경북 관련 질문에는 반드시 승리를 만들어내고 싶다는 각오를 밝혔다.

임 후보는 "'이기는 민주당'을 간절히 소망한다. 특히 대구·경북에서 한 번만이라도 이겨보고 싶다"며 "우리가 늘 떨어진다고 해서 떨어질 걸 기정사실화하고서 출마하지는 않는다. 이기고 싶다는 간절함으로 출마하는 것"이라고 거듭 강조했다.

이어 "이기는 민주당이 되려면 대구·경북을 포함한 영남에 대한 민주당의 전략을 지금 준비해야 된다"며 "민주당에 마음을 열기 시작하는 (대구·경북) 유권자들에 대해서 집권 여당 민주당은 책임 있는 모습을 보여야 된다"고 했다.

그는 지난 지방선거에서 김부겸 후보가 얻은 58만 6000표가 역대 민주당 후보 중 최다 득표였다는 점을 근거로 들었다.

임 후보는 기초의회뿐 아니라 광역의회에도 중대선거구제를 확대하는 방안을 제시했다.

임 후보는 "지지세가 조금씩 올라가는 상황을 제도적으로 뒷받침해 줄 수 있는 선거제도 개혁이 반드시 이루어져야 한다"며 "이 부분에 대한 목소리가 필요하다고 생각했기 때문에 출마했다"고 재차 강조했다.

그는 "기초의회가 중대선거구제로 치러진다면 광역의회 역시 중대선거구제로 치러져야 한다"며 "기초에서 성장한 사람이 광역으로 진출하고, 광역에서 성장한 사람이 단체장이나 중앙정치로 진출할 수 있는 정치 사다리가 복원돼야 대한민국 민주주의가 한 단계 앞으로 나아갈 수 있다"고 했다.

chogiza@newspim.com