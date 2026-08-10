우리금융, '2026 우리 모모콘' 티켓 응모 시작…9월 서울랜드 개최

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18일까지 '투더문'에서 무료 신청

NGO 체험존·사회공헌 프로젝트 공개

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 오는 9월 열리는 사회공헌 콘서트 '2026 우리 모모콘'의 관람객 모집에 나섰다.

우리금융그룹은 오는 9월 19일 경기 과천 서울랜드에서 개최하는 '2026 우리 모모콘'의 티켓 응모를 오는 18일까지 진행한다고 10일 밝혔다.

[사진=우리금융그룹]

티켓 신청은 우리은행 문화·공연 플랫폼 '투더문'에서 가능하며, 우리WON뱅킹 앱 또는 투더문 이용 고객이라면 누구나 무료로 응모할 수 있다.

우리 모모콘은 공연과 기부를 결합한 우리금융의 대표 사회공헌 행사다. 관람객이 참여할수록 기부가 이뤄지는 체험형 프로그램 '함께터치'를 통해 나눔의 가치를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

올해는 처음으로 서울랜드에서 열린다. 공연은 9월 19일 서울랜드 피크닉광장에서 진행되며, 1부에는 YB, QWER, 김재환, 윤마치가, 2부에는 잔나비, 지누션, 멜로망스, 치즈가 무대에 오른다. 관람객 전원에게는 서울랜드 자유이용권도 제공돼 공연과 놀이공원을 함께 즐길 수 있다.

행사장에는 8개 주요 NGO가 참여하는 'NGO 타운'을 비롯해 발달장애인 자립과 일자리 창출을 지원하는 '굿윌스토어' 부스, 대한체육회 공식 파트너인 '팀코리아' 스포츠 체험존 등 다양한 사회공헌 프로그램도 마련된다.

우리금융은 행사 당일 그룹 차원의 신규 사회공헌 계획도 공개할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com