한민수 "김민석 측, '정청래 당선시 메가프로젝트 차질' 흑색선전 중단해야"

AI 핵심 요약beta
- 한민수 후보가 10일 김민석 측에 흑색선전 중단을 요구했다.
- 호남 반도체 메가프로젝트는 당대표가 좌우할 사업이 아니라고 했다.
- 그는 8·17 전대서 1인 1표제와 당원 주권 강화를 약속했다.
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"지도부 입성 시 최우선 과제로 '당원 주권 강화' 추진"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한민수 더불어민주당 최고위원 후보가 김민석 당대표 후보 측을 향해 "호남인들을 우습게 보는 흑색선전을 중단하라"고 직격했다. 아울러 '1인 1표제'로 치러지는 이번 전당대회를 계기로 당원 주권 정당을 완성하겠다는 비전을 제시했다.
한 후보는 10일 KBS 라디오 '전격시사'에 출연해 호남 지역 경선을 앞두고 제기된 호남 메가프로젝트 차질설을 일축하며 이같이 밝혔다.
그는 "정청래 후보가 당 대표가 되면 800조 원 규모의 호남 반도체 메가 프로젝트가 제대로 진행되지 않을 것처럼 말하는 것은 전형적인 마타도어이자 흑색선전"이라며 "이 프로젝트는 이재명 정부의 최대 역점 사업이자 대통령의 중대 사업이지, 당 대표 개인이 좌지우지할 수 있는 사업이 아니다"라고 강조했다.
이어 "김민석 후보 측에서 이런 식의 주장을 하는 것으로 들었는데, 이는 호남인들의 판단력을 우습게 보는 것"이라며 "비서실장으로서 곁에서 본 정청래 후보는 누구보다 추진력과 돌파력, 속도감을 갖춘 인물로, 정 후보가 당 대표가 돼야 호남의 여망인 반도체 프로젝트가 더 신속하고 차질 없이 진행될 수 있다"고 했다.
한 의원은 당 지도부 입성 시 추진할 최우선 과제로 '당원 주권 강화'를 꼽았다.
그는 "이번 8·17 전당대회는 기존의 대의원 가중치를 없애고 대의원도 1표, 권리당원도 1표를 행사하는 '1인 1표제'가 적용되는 첫 정기 당원대회"라며 "대한민국의 주인이 국민이듯 민주당의 주인은 당원이라는 점을 이번 투표로 입증해달라"고 호소했다.
그러면서 "지도부에 진입하면 1인 1표제를 바탕으로 당원 주권 정당이 확실히 뿌리내릴 수 있도록 당원들이 상시적으로 당의 주요 의사결정에 참여하는 시스템을 구축하겠다"며 "통합과 개혁을 이끄는 최고위원으로서 약속한 공약들을 당 대표와 함께 차질 없이 추진하겠다"고 약속했다.
allpass@newspim.com