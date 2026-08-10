거래소, 지배구조 컨설팅 50개사로 확대…밸류업 공시 지원

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지배구조 개선·기업가치 제고 계획 수립 지원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소가 상장사의 기업가치 제고(밸류업)를 지원하기 위해 지배구조 개선 컨설팅 대상을 지난해 28개사에서 올해 50개사로 확대한다.

지배구조 개선부터 기업가치 제고 계획 공시까지 연계 지원해 상장사의 밸류업 참여를 늘린다는 방침이다.

한국거래소는 한국ESG기준원과 공동으로 운영하는 '지배구조 개선 컨설팅' 지원 규모를 올해 50개사로 확대한다고 10일 밝혔다. 지난해 시범사업으로 코스피 16개사, 코스닥 12개사 등 총 28개사를 대상으로 실시한 데 이어 지원 대상을 늘렸다.

지원 대상은 한국ESG기준원의 지배구조 등급이 B+ 이하이거나 등급이 없는 상장사 가운데 시장건전성에 문제가 없는 기업이다. 신청 기업이 50개사를 넘을 경우 기업가치 제고 계획 공시 제출 예정 기업을 우선 선정한다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

컨설팅은 기업별 지배구조 현황을 진단한 뒤 개선 지표를 제시하는 방식으로 진행된다. 지배주주와의 거래에 대한 이사회 감독 강화, 사외이사 선임 절차 명문화 등 기업별 개선 과제를 제안하고, 이를 기업가치 제고 계획 공시에 반영할 수 있도록 지원한다.

컨설팅은 ▲자료 제출 및 사전 진단 ▲기업 면담과 개선 지표 제안 ▲기업가치 제고 공시 참여 지원 순으로 진행된다. 거래소는 기업이 중장기 관점에서 지배구조 개선 목표를 수립하고 실행할 수 있도록 지원할 계획이다.

최근 밸류업 정책에서는 주주환원뿐 아니라 이사회 독립성과 내부통제 등 지배구조 개선이 핵심 과제로 꼽힌다. 시장에서는 지배구조가 개선될수록 기업의 장기적인 신뢰도와 기업가치 제고 계획의 실효성도 높아질 것으로 보고 있다.

거래소는 오는 28일까지 컨설팅 신청을 받은 뒤 대상 기업을 선정하고, 준비가 완료되는 기업부터 순차적으로 컨설팅을 실시할 예정이다.

plum@newspim.com