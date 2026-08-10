인천 앞바다서 전복된 보트에 매달려 있던 낚시객 3명…11시간여 만에 해경 구조

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인천 초지도 인근 해상에서 전복된 모터보트 [사진=인천해양경찰서]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 앞바다에서 낚시객 3명이 타고 있던 모터보트가 전복돼 11시간 넘게 고립됐다가 해양경찰에 구조됐다.

인천해양경찰서는 10일 오전 6시 15분쯤 인천시 옹진군 자월면 초지도 인근 해상에서 전날 연락이 끊긴 A씨 등 20∼30대 남성 3명을 구조했다고 밝혔다.

이들은 구조 당시 구명조끼를 입은 상태로 전복된 0.28t 모터보트에 매달려 있었으며 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

이들은 전날 오전 인천시 중구 영종도 왕산에서 모터보트를 타고 낚시를 하러 나갔다가 연락이 두절됐다.

A씨의 아내는 전날 오후 7시 10분쯤 남편과 통화한 이후로 연락이 안되자 오후 10시 30분쯤 112에 신고했다.

신고를 전달 받은 해경은 지역구조본부를 꾸리고 초지도와 자월도 인근 해상에 경비함정과 항공기, 관계 기관 선박을 투입해 수색 활동을 벌여 이날 오전 이들을 발견했다.

해경은 A씨 일행을 안전한 곳으로 이송하고 구제적인 사고 경위를 조사하고 있다.

hjk01@newspim.com