IBK기업은행, 서울 핀테크 위크 데모데이 참가기업 모집

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 10일 서울 핀테크 위크 데모데이 참가기업을 모집했다.
- 행사는 10월 27일 서울 콘래드에서 열리며 AX 금융 전환을 주제로 했다.
- 서울 소재 핀테크 스타트업 등 12개사 선정 뒤 투자설명회를 진행했다.
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우수기업에 사업화 지원금·협업 기회 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 서울특별시, 서울핀테크랩과 함께 '2026 서울 핀테크 위크 데모데이 with IBK기업은행'에 참가할 핀테크 기업을 모집한다.
IBK기업은행은 오는 10월 27일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열리는 '2026 서울 핀테크 위크 데모데이 with IBK기업은행' 참가기업을 모집한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 'AX 기반 디지털금융의 전환'을 주제로 열리는 '서울 핀테크 위크 2026'의 공식 프로그램이다. 인공지능 전환(AX) 기술을 기반으로 한 유망 핀테크 기업을 발굴하고 투자 유치와 사업 협력 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
모집 대상은 창업 7년 이내 서울 소재 핀테크 스타트업과 '중소기업창업 지원법'상 신사업 분야의 창업 10년 이내 기업이다. 참가 신청은 이날부터 오는 30일까지 스타트업플러스 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.
서류 심사를 거쳐 선정된 12개 기업은 IR 고도화 지원 프로그램을 받은 뒤 데모데이 무대에서 투자설명회를 진행하게 된다.
우수기업으로 선정된 3개 기업에는 다양한 지원 혜택이 제공된다.
대상인 'IBK특별상' 수상 기업에는 연구개발(R&D) 지원금 2,000만원과 함께 IBK 1st LAB 선발 및 PoC(개념검증) 협업 기회가 주어진다.
'서울핀테크혁신상'에는 사업화 지원금 1,000만원과 서울핀테크랩 입주 기회가, '인기상'에는 사업화 지원금 500만원과 서울핀테크랩 멤버십 참여 기회가 각각 제공된다.
peterbreak22@newspim.com