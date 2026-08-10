토스, 보호연장아동 금융교육...자립 역량 강화 지원

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국가아동권리보장원 자립캠프 참여

광주·부산·서울서 청년 150명 대상 금융교육

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스가 보호연장아동의 자립을 돕기 위한 금융교육에 나선다.

토스는 국가아동권리보장원이 주최하는 '2026년 보호연장아동 자립캠프'에 민간 금융사 가운데 유일한 금융교육 파트너로 참여한다고 10일 밝혔다.

[사진=토스]

이번 캠프는 보호연장아동과 보호종료예정아동의 자립 역량을 높이고 사회 적응을 지원하기 위해 마련됐다. 올해는 광주와 부산, 서울 등 3개 권역에서 운영되며 진로, 생활, 금융 등 자립에 필요한 다양한 프로그램이 진행된다.

토스는 캠프 참가자 약 150명을 대상으로 저축과 투자, 책임 있는 소비, 신용관리, 금융사기 예방 등 실생활 중심의 금융교육을 제공할 예정이다.

교육 프로그램은 청년 맞춤형 금융상품과 절세 및 자산관리 방법을 비롯해 올바른 소비 습관과 신용관리, 보이스피싱과 SNS 투자 리딩방, 불법 대환대출, 명의도용 등 최신 금융사기 유형과 예방법을 소개하는 내용으로 구성됐다.

강의는 토스 현직 임직원들이 직접 맡아 실제 사례와 체험형 교육을 중심으로 진행하며, 참가자들과 질의응답을 통해 금융생활에 대한 궁금증도 함께 해소할 계획이다. 교육은 오는 11일 광주를 시작으로 21일 부산, 25일 서울에서 순차적으로 열린다.

peterbreak22@newspim.com