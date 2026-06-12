셀트리온, 차세대 다중항체 신약 적응증 확대 가능성 확인

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신약 중간 연구 결과 발표

연내 FDA 패스트트랙 신청 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 차세대 다중항체 항암신약 'CT-P72/ABP-102'의 전임상 연구를 통해 기존 치료제의 한계를 넘어설 가능성을 제시했다. 위암뿐 아니라 방광암, 담도암, 유방암 등 다양한 고형암에서 항암 효과를 확인하며 적응증 확대 기대감을 키우고 있다.

셀트리온은 지난 11일 서울에서 열린 '세계 이중특이항체 & T세포 인게이저 서밋 사우스 코리아'에서 '우수한 치료지수(TI)의 HER2 T세포 인게이저(TCE) CT-P72/ABP-102'를 주제로 연구 결과를 발표했다고 12일 밝혔다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

발표에 따르면 CT-P72/ABP-102는 시험관 내 세포독성 시험에서 HER2 고발현 종양에 강력한 항암 효과를 나타낸 반면 HER2 저발현 세포에 대한 살상력은 크게 낮아 암세포를 선택적으로 공격하는 특성을 보였다. 영장류를 활용한 약동학 및 독성시험에서는 고용량인 80mg/kg까지 우수한 내약성도 확인했다.

특히 기존 치료제에 내성이 생긴 위암 이식 동물모델에서 기존 약물을 뛰어넘는 항암 효과를 보였으며, HER2 고발현 방광암·담도암·유방암에서도 유의미한 치료 효과를 확인했다. 셀트리온은 이를 바탕으로 HER2 고발현 고형암 전반으로 적응증을 확대할 가능성을 확인했다.

유방암에서는 오가노이드를 활용한 미세생리학적 시스템(MPS) 연구를 통해 T세포 침투 등 강력한 항암 활성을 확인했다. 실제 환자와 유사한 환경을 구현한 MPS를 활용함으로써 임상 진입 전 약효 예측의 신뢰도를 높였다.

셀트리온은 향후 임상 개발에 속도를 내 기존 HER2 표적 치료제인 엔허투(트라스투주맙 데룩스테칸)의 내성 및 내약성 한계를 극복하는 '베스트 인 클래스' 신약 개발에 나설 계획이다.

CT-P72/ABP-102는 셀트리온이 미국 바이오기업과 공동 개발 중인 T세포 인게이저 기반 면역항암제로, HER2를 발현하는 암세포와 T세포를 연결해 암세포를 공격하도록 설계됐다. 지난해 12월 미국 FDA로부터 임상 1상 승인을 받았으며 현재 환자 선별 작업이 진행되고 있다. 연내 FDA 패스트트랙 지정도 신청할 예정이다.

셀트리온 관계자는 "다중항체 항암신약 CT-P72/ABP-102는 전임상을 통해 HER2 고발현 타깃에 대한 높은 항암 효능과 우수한 내약성을 확인했다"며 "다양한 고형암에서도 치료 가능성을 확인한 만큼, 앞으로도 임상을 성공적으로 진행해 기존 약물보다 우수한 베스트 인 클래스 신약으로 개발할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편, 셀트리온은 임상 1상 단계에 진입한 ADC 기반 항암신약 후보물질 CT-P70, CT-P71, CT-P73의 환자 투약도 본격화하며 신약 파이프라인 확대에 힘을 싣고 있다.

sykim@newspim.com