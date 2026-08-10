페이프로토콜, 온체인 금융 인프라 '페이체인' 기업 오픈베타

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오는 11월 30일까지 테스트넷 운영

가상자산 결제 검토 기업 상시 모집



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다날의 가상자산 결제 전문기업 페이프로토콜이 페이코인(PCI) 생태계의 기반이 될 온체인 금융 인프라 '페이체인(PayChain)'의 기업 대상 오픈베타를 10일부터 시작한다고 밝혔다.

오픈베타는 오는 11월 30일까지 진행되며 참여 기업은 기간 중 상시 모집한다. 스테이블코인을 포함한 가상자산 결제 도입을 검토하는 기업이라면 규모와 관계없이 신청할 수 있다.

페이체인은 결제부터 정산 확정까지 전 과정을 '리십트(Receipt)'라는 디지털 정산 전표 단위로 기록하는 인프라다.

온체인에는 거래 내역의 위·변조 여부를 검증하는 데 필요한 증거를 기록하고 상세 내역은 권한을 가진 참여자만 접근할 수 있도록 설계했다. 페이프로토콜은 이를 통해 블록체인 기반 검증과 기업의 거래정보 보호를 함께 지원한다는 설명이다.

다날 로고. [사진=다날]

회사는 가상자산 결제를 도입한 기업이 개별적으로 처리해온 정산과 증빙, 세무 대응 등을 페이체인 인프라에서 처리할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.

페이코인 PCI는 페이체인 네트워크 운영 과정에서 활용된다.

구체적으로 ▲별도의 가스 토큰 없이 네트워크 수수료를 처리할 수 있도록 지원하는 '페이마스터' ▲밸리데이터 등 참여자가 네트워크 운영에 참여하는 스테이킹 ▲네트워크 운영 관련 거버넌스 ▲인공지능(AI) 에이전트 결제의 검증과 실행을 담당하는 퍼실리테이터 운영 등에 PCI를 적용할 계획이다.

페이프로토콜은 페이체인을 우선 정산 인프라로 운영한 뒤 지원 범위를 단계적으로 확대할 예정이다.

향후 ▲가상자산 결제 ▲토큰 발행 ▲디지털 자산 관리 ▲AI 에이전트 간 자동 결제 등을 지원하는 개방형 네트워크로 확장한다는 계획이다. 이에 따라 현재 결제 수단으로 활용되는 PCI의 사용 영역도 페이체인 네트워크 운영 전반으로 확대한다는 구상이다.

신정욱 페이프로토콜 대표는 "기업마다 상이한 정산 구조 환경에 맞춰 실제 시나리오를 적용하는 것이 이번 오픈베타의 주된 목적"이라며 "향후 결과를 메인넷 설계에 반영해 정식 운영에 들어갈 계획"이라고 말했다.

오픈베타 참여 기업은 테스트넷에서 자사 사업 구조에 맞는 정산 시나리오를 검증할 수 있다. 페이프로토콜은 시스템 연동 전 과정에 대한 기술 지원을 제공한다.

메인넷 출시 때에는 오픈베타 참여 기업에 생태계 초기 인프라 파트너 지위도 제공할 예정이다. 참여 신청은 페이체인 오픈베타 웹사이트에서 받는다.

dconnect@newspim.com