삼성물산 준지, 미스토와 손잡고 중국 럭셔리 패션 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문의 글로벌 디자이너 브랜드 준지가 미스토홀딩스와 중화권 유통 사업에 대한 전략적 파트너십을 체결하고 중국 베이징 싼리툰 타이쿠리에 신규 매장을 오픈했다고 10일 밝혔다.

삼성물산 패션부문의 글로벌 디자이너 브랜드 준지(JUUN.J)가 중국 럭셔리 시장에 본격 진출했다. 준지는 중국 베이징 싼리툰(三里屯) 타이쿠리(太古里)에 신규 매장을 7일 오픈했다. 사진 왼쪽부터 리창다(李昌达) 베이징 싼리툰 타이쿠리 부총경리, 삼성물산 패션부문 남성복사업부장 이무영 상무, 중국 배우 황이(黄羿), 삼성물산 패션부문 박남영 부문장, 준지 글로벌 앰배서더 안효섭 배우, 이현직 미스토 중화권 총괄 대표, 오준영 미스토 중화권 운영 총괄 대표, 마저딴(马泽丹) 베이징 싼리툰 타이쿠리 총경리, 앨런 팅(Allen Ting) 미스토 전략 파트너. [사진= 삼성물산]

싼리툰 타이쿠리는 각국 대사관이 밀집한 싼리툰에 위치한 대규모 개방형 쇼핑몰로, 베이징에서 가장 현대적이고 화려한 상권으로 꼽힌다. 7일 진행된 준지 베이징점 그랜드 오프닝 행사에는 삼성물산 패션부문과 미스토그룹 관계자, 현지 유통·패션업계 관계자와 인플루언서들이 참석했다. 배우 안효섭과 중국 라이징 스타 배우 황이도 자리를 함께했으며, 준지는 중화권 사업의 브랜드 앰배서더로 안효섭을 선정했다.

준지는 중국 소비자 공략을 위해 차이나 익스클루시브 상품을 일부 출시했고, 매장 외관과 인테리어에도 새로운 콘셉트를 반영했다. 베이징점에는 현지 신진 서예 아티스트가 준지의 한글·영문·중문 브랜드명을 조합해 만든 이미지와 영상을 디지털 사이니지로 구현했다.

앞서 준지는 지난달 초 중국 최대 온라인 플랫폼 티몰에 입점하고 쓰촨성 청두에도 매장을 열었다. 이번 베이징점에 이어 연말까지 1개 매장을 추가로 열고, 중국 주요 도시 핵심 상권으로 매장을 순차 확대할 계획이다.

준지는 그동안 유럽·미주·아시아권에서 홀세일 중심으로 해외 사업을 운영해왔으며, 단독 매장을 통한 본격적인 해외 사업 확대를 검토하다 미스토홀딩스와 함께 중국 시장 진출을 결정했다. 삼성물산 패션부문은 미스토그룹이 중화권에서 여러 브랜드를 성공시킨 유통·브랜드 운영 역량을 갖췄다고 판단해 파트너십을 맺었다.

삼성물산 패션부문 관계자는 "지난해 에잇세컨즈가 필리핀에 진출하여 안정적인 성장세를 보이고 있는 가운데 올해는 준지가 중국 럭셔리 시장에서 새로운 성과를 내려 한다"고 말했다.

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