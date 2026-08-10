라메디텍, 외국인 대상 '퓨라셀 뷰티 라운지' 오픈

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월 최대 1만명 수용, 관광객 유치업체와 방문객 확보 추진





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 라메디텍이 이달 초 외국인 관광객을 대상으로 K-뷰티 체험과 사후면세 구매를 결합한 체험형 뷰티 플랫폼 '퓨라셀 뷰티 라운지(Puraxel Beauty Lounge)'를 오픈했다.

라메디텍은 퓨라셀 뷰티 라운지에서 외국인 관광객이 에스테틱 전문 미용기기 '퓨라셀 MX'를 활용한 피부관리 프로그램을 체험한 뒤 홈케어 디바이스 '퓨라셀 미인'과 전용 화장품을 현장에서 구매할 수 있도록 운영한다고 10일 밝혔다.

한국관광공사에 따르면 지난해 방한 외국인 관광객은 1870만명으로 역대 최대를 기록했다. 올해 1~4월 누적 방한 외국인 관광객도 677만명으로 역대 가장 많은 수준을 기록했다.

올해 1~4월 서울을 방문한 외국인 관광객의 카드 소비액은 1조1500억원을 넘어섰으며 뷰티 제품과 서비스 소비는 전년 동기 대비 35% 증가한 것으로 나타났다.

[사진=라메디텍]

라메디텍은 외국인 관광객의 K-뷰티 소비가 화장품 구매뿐 아니라 피부관리와 에스테틱 서비스 등 체험 영역으로 확대되고 있다고 보고 퓨라셀 뷰티 라운지를 마련했다.

라운지에서는 퓨라셀 MX를 활용한 피부관리 프로그램을 제공한다. 체험 이후에는 라메디텍의 홈케어 디바이스 퓨라셀 미인과 전용 화장품을 현장에서 구매할 수 있으며 사후면세 방식도 적용한다.

회사는 해당 공간에서 월 최대 1만명의 방문객을 수용할 수 있다고 설명했다. 이를 외국인 소비자를 대상으로 제품 체험과 구매를 연결하는 기업·소비자간거래(B2C) 판매채널로 운영할 계획이다.

외국인 방문객 확보를 위해 관광객 유치 전문업체와도 협력한다. 전문업체가 보유한 관광객 모집 네트워크를 활용해 방한 외국인의 라운지 방문을 유도하고 사후면세점 운영을 통해 구매 편의성을 높인다는 계획이다.

라메디텍은 향후 퓨라셀 뷰티 라운지를 외국인 관광객 대상 판매 플랫폼으로 운영하면서 국내에서 제품을 체험한 고객의 해외 후속 구매로 연결하는 방안도 추진할 예정이다. 이를 통해 해외 고객과의 접점을 확대하고 관련 제품의 해외 판매를 늘린다는 전략이다.

라메디텍 관계자는 "2026년 1~4월 방한 외국인 관광객 누적 수가 677만명으로 역대 최다 수준을 기록하는 등 K-뷰티 체험 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "퓨라셀 MX를 활용한 전문 피부관리 체험과 사후면세 구매를 연계한 퓨라셀 뷰티 라운지를 새로운 판매채널로 성장시킬 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com