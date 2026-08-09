일본축구협회, 대한축구협회 성 접대 의혹 심판 조사

AI 핵심 요약beta
- 일본축구협회가 9일 한국 경기 심판 4명을 조사했다
- 대한축구협회 성 접대 의혹이 국제적으로 확산했다
- 일본축구협회는 조사 뒤 공식 발표할 예정이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한축구협회의 외국인 심판 '성 접대' 의혹이 국제적으로 확산하는 가운데 일본축구협회도 당시 경기에 참가했던 일본인 심판들을 대상으로 조사에 착수했다.
일본 '교도통신'은 9일 대한축구협회의 성 접대 의혹과 관련해 일본축구협회가 당시 한국에서 열린 경기의 일본인 심판 4명을 조사하고 있다고 보도했다.
2016년 문화체육관광부 감사에 따르면 대한축구협회는 2011년 3월부터 2012년 3월까지 열린 월드컵 아시아 예선과 올림픽 예선, 평가전 등 총 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여 명에게 성 접대를 제공한 것으로 파악됐다.
당시 심판진은 일본과 아랍에미리트, 이란, 바레인, 우즈베키스탄 국적이었던 것으로 알려졌다. 특히 2012년 브라질 월드컵 아시아 3차 예선 한국-쿠웨이트전을 맡았던 일본인 심판 4명 가운데 2명이 성 접대를 받았다는 내용이 한국 언론 보도를 통해 알려졌다고 교도통신은 전했다.
접대 대상으로 거론된 심판 대부분은 이미 은퇴했지만, 일부 일본인 심판은 현재 일본축구협회에서 J리그 심판 운영을 담당하는 매니저로 활동 중인 것으로 알려졌다. 일본축구협회는 조사 결과를 정리한 뒤 공식 발표할 예정이다.
wcn05002@newspim.com