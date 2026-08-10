에이비온, iRAC 플랫폼 원천기술 美 특허 등록 완료

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"ABN202 비롯 후속 파이프라인까지 적용 가능한 플랫폼 IP 확보"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 에이비온은 10일 차세대 면역항암 플랫폼 '인터페론 베타 항체 접합체(iRAC)'의 핵심 원천기술이 미국 특허 등록을 완료했다고 밝혔다.

에이비온에 따르면 이번 특허는 회사가 독자 개발한 인터페론-베타 변이체(IFN-β Mutein)와 암세포를 표적하는 항체를 융합한 재조합 단백질에 관한 것으로, iRAC 플랫폼의 핵심 구조를 포괄적으로 보호하는 원천특허다.

에이비온 CI. [사진=에이비온]

iRAC는 종양 표적 항체를 이용해 인터페론-베타를 종양 미세환경(Tumor Microenvironment·TME)에 선택적으로 전달하는 플랫폼 기술이다. 이를 통해 기존 항체약물접합체(ADC) 치료제 대비 우수한 치료 지속성과 면역 활성(Immune Activation)을 유도해 향상된 항종양 효과를 구현하도록 설계됐다.

회사는 이번 미국 특허 등록이 개별 파이프라인을 넘어 플랫폼 전체의 상업적 가치를 높이는 중요한 이정표라고 강조했다. 특히 현재 전임상 개발 중인 ABN202(Trop-2 표적 iRAC)뿐 아니라 향후 다양한 종양 표적 항체를 적용한 후속 파이프라인으로 확장 가능한 플랫폼 기술을 보호한다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

에이비온 관계자는 "이번 미국 특허는 특정 후보물질이 아닌 iRAC 플랫폼의 핵심 원천기술을 보호하는 특허라는 점에서 의미가 매우 크다"며 "플랫폼의 확장성과 독점적 권리를 확보함으로써 글로벌 사업화와 기술이전 전략을 더욱 적극적으로 추진할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com