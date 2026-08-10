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중기부, 을지연습 돌입…전시 中企 지원·비상대응체계 집중 점검

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  • 중기부가 10일 을지연습 준비보고회를 열었다
  • 전시 중소기업 지원과 비상대응체계를 점검했다
  • 충무계획 실효성과 대응역량을 검증하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

13개 지방청·산하기관 비상 대응계획 확인
18~21일 비상소집·종합상황실 설치 훈련

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 오는 18일부터 21일까지 진행되는 을지연습에서 전시 중소기업 지원과 원·부자재 수급, 사업장 지원 대책 등 비상 대응체계를 집중 점검한다.

중기부는 10일 정부세종청사에서 노용석 제1차관 주재로 '2026년 을지연습 준비보고회'를 열고 13개 지방중소벤처기업청과 산하기관의 준비 상황 및 기관별 대응계획을 확인했다고 밝혔다.

이번 보고회에서는 전시 전환 절차와 기관별 임무 수행체계, 관계기관 협조체계를 살폈다. 실·국별 중점 추진사항과 준비계획을 공유하고 전시 상황조치 능력과 비상 대응체계도 점검했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

을지연습 기간에는 공무원 비상소집과 전시기구·종합상황실 설치, 예비시설 이동 등 훈련이 진행된다. 국지도발과 사이버테러 등 각종 안보 위협에 대비한 절차도 점검한다.

중기부는 이번 연습을 통해 비상시 정부 기능을 유지하기 위한 충무계획의 실효성과 기관별 대응 역량을 검증할 방침이다.

노 차관은 "각 실·국과 소속기관은 전시 전환 절차와 상황보고 체계, 소산·이동 계획 등을 다시 한번 면밀히 확인해야 한다"며 "어떤 위기 상황에도 신속하고 유기적으로 대응할 수 있도록 준비에 만전을 기해달라"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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