KB금융, 전국 10개 지역상권 분석 '상권활성화 인사이트' 발간

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융·매출·임대료 등 25개 데이터 결합

지역상권 경쟁력 진단해 정책·소상공인 경영 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 데이터 기반 상권 분석 보고서를 통해 지역상권 활성화 지원에 나섰다.

KB금융그룹은 지역상권의 경쟁력과 성장 가능성을 분석한 '2026 KB상권활성화 인사이트'를 발간했다고 10일 밝혔다.

[사진=KB금융그룹]

이번 보고서는 KB국민은행과 KB국민카드, 한국데이터뱅크가 공동 개발한 'KB국민상권활성화 지수'를 기반으로 제작됐다. 금융자산과 매출액, 임대료, 공실률 등 약 25개 데이터를 종합 분석해 상권의 지속가능성, 수익성, 안정성, 집객성, 성장성을 평가하는 것이 핵심이다.

단순히 매출 규모나 유동인구를 비교하는 데 그치지 않고 소상공인, 소비자, 배후 수요, 외부 자본 간 연계 구조를 함께 분석해 각 상권의 경쟁력과 성장 요인을 입체적으로 진단했다.

보고서는 전국 주요 지방상권을 업무형, 주거형, 관광형, 융복합형 등으로 구분하고 부산 서면, 울산 삼산, 대구 동성로, 광주 상무지구, 전주 객리단길, 여수 해양공원, 대전 둔산, 천안 불당, 강릉 교동, 제주 연동 등 10개 지역상권을 분석 대상으로 선정했다.

분석 결과 상권별 성장 방식에는 차이가 있었지만, 지역 자원과 외부 수요를 효과적으로 연결하는 구조를 통해 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 나타났다.

전주 객리단길과 여수 해양공원, 대전 둔산은 관광·문화·유통 자원을 활용해 소비가 주변 지역으로 확산되는 '자본전이형' 상권으로 분류됐다.

광주 상무지구와 천안 불당은 공공기관과 기업, 산업단지, 주거시설 등을 기반으로 안정적인 소비 기반을 갖춘 '배후수요형' 상권으로 분석됐다. 제주 연동과 강릉 교동은 지역 주민과 관광객 소비가 함께 이뤄지는 '내·외수 하이브리드형' 상권의 특징을 보였다.

KB금융은 이번 지수를 지역상권의 변화와 성장 가능성을 예측하는 데이터 기반 분석 모델로 발전시켜 지방자치단체의 정책 수립과 소상공인의 경영 전략, 금융·민간 투자 판단 등에 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

KB상권활성화 인사이트는 오는 11일부터 KB금융 금융 콘텐츠 플랫폼 'KB의 생각'에서 확인할 수 있다.

peterbreak22@newspim.com