삼성전자·NTT도코모, AI-RAN 검증…통신 속도 저하 절반으로

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AI가 사용자별 품질 저하 예측해 네트워크 자동 최적화

전송속도 저하 13.1%→7.2%…6G 표준화 협력도 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 일본 이동통신사 NTT 도코모와 인공지능(AI)을 활용해 사용자별 통신 품질을 자동으로 최적화하는 차세대 무선망 기술 검증에 성공했다.

삼성전자는 NTT 도코모와 공동 개발한 AI 무선접속망(AI-RAN) 기반 '사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술'을 검증했다고 10일 밝혔다.

이 기술은 AI가 사용자의 이동 경로와 서비스 이용 패턴, 실시간 무선망 환경 등을 분석해 품질 저하를 사전에 예측하고 사용자별로 최적의 주파수 대역 등 네트워크 설정을 자동 적용한다. 기존에는 하나의 기지국에 연결된 모든 스마트폰에 동일한 설정을 적용했다.

[사진=삼성전자]

양사는 지난 1월 NTT 도코모의 일본 상용망과 5G 시험망에서 확보한 데이터를 활용해 시뮬레이션을 진행했다. 그 결과 서비스 전송속도 저하 발생 빈도가 기존 13.1%에서 7.2%로 줄었다.

네트워크 부담을 낮추는 데이터 처리 방식도 개발했다. 모든 무선 환경 정보를 일괄 처리하는 대신 사용자 문제 상황에 필요한 정보만 선별해 처리하는 방식이다.

양사는 관련 데이터 처리 절차를 지난 2월 이동통신 표준화 기구 3GPP에 공동 기고하는 등 6G 표준화 협력도 확대하고 있다.

정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터장 부사장은 "AI가 개별 사용자의 서비스 경험을 실질적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과"라며 "AI-RAN 기술 고도화와 표준화 협력을 지속하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com